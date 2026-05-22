Denunciaron a una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia por hacer un vuelo privado con Pablo Toviggino

Una funcionaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue denunciada por haber realizado un vuelo privado desde Estados Unidos a la Argentina junto al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino .

Se trata de Elena Cristina Nolasco Highton , secretaria letrada del máxima tribunal e hija de la ex integrante de la Corte Elena Highton de Nolasco . La denuncia fue realizada este jueves en la mesa de entradas del tribunal por Eduardo Enrique Davico , quien se presentó como afiliado y dirigente de la seccional de Necochea de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Davico pidió que se investigue administrativa y disciplinariamente a Nolasco Highton por lo que consideró hechos "incompatibles con los deberes de imparcialidad, prudencia, transparencia e independencia funcional inherentes al cargo que desempeña".

El dirigente denunció que el 22 de julio de 2021 llegó al aeropuerto de San Fernando la aeronave PRV-LVGTQ que venía de los Estados Unidos. Los pasajeros de ese vuelo privado fueron Toviggino, Nolasco Highton y su marido, Jorge Gabriel Giani, dueño de la empresa de seguros "Surco".

"Jorge Gabriel Giani aparece públicamente vinculado a SURCO Seguros, compañía relacionada con contratos de seguros en el ámbito del fútbol argentino y particularmente vinculada a negocios relacionados con sectores sindicales y con estructuras ligadas a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) , obra social de la mencionada entidad sindical", planteó Davico en su denuncia a la que accedió Clarín.

La presentación se da en un contexto de complejidad judicial para la AFA. Toviggino y el presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, están procesados por retención indebida de tributos y tienen prohibición de salida del país. También se investigan los fondos de la AFA en el exterior y la compra de una propiedad de 105 mil metros cuadrados en Pilar que se le atribuye a Toviggino.

La denuncia contra Nolasco Highton fue dirigida al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El máximo tribunal tiene facultades para investigar disciplinariamente a sus funcionarios.

El dirigente de UATRE -un gremio bajo investigación judicial por su intervención- planteó que "los vuelos privados constituyen espacios de acceso restringido, financiamiento relevante y relaciones de proximidad económica y personal incompatibles con los deberes reforzados de prudencia que pesan sobre quienes integran la estructura técnica del Máximo Tribunal".

El denunciante pidió investigar si existieron otros vuelos similares. Agregó que el vuelo privado de regreso de los Estados Unidos se dio cuando Highton de Nolasco era todavía jueza de la Corte Suprema. La magistrada fue designada durante el gobierno de Néstor Kirchner en la renovación de la llamada "corte menemista" y dejó el cargo en noviembre de 2021.

"No se afirma aquí que la Dra. Nolasco haya intervenido indebidamente en expediente alguno ni que haya ejercido influencia concreta sobre decisiones jurisdiccionales. Pero tampoco puede ignorarse que el estándar institucional exigible a una funcionaria de la Corte Suprema obliga precisamente a evitar situaciones capaces de generar sospechas razonables acerca de posibles condicionamientos, accesos privilegiados o relaciones impropias", completó Davico.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín