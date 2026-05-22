La posible visita del papa León XIV a la Argentina este año, cerca de confirmarse: los sugerentes mensajes entre Javier Milei y Pablo Quirno

La esperada visita del papa León XIV al país durante este año podría confirmarse en las próximas horas, después de que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno intercambiaran mensajes en las redes sociales que sugieren una posible llegada del Sumo Pontífice a la Argentina durante la primavera .

"Vine a reunirme con el Presidente Milei para darle 'la Buena Noticia' que hará feliz a todo el pueblo argentino . Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!", escribió Quirno en X para acompañar la foto junto a Milei en Olivos.

El Presidente le contestó con emojis de dos leoncitos, en referencia a él y al Pontífice. "Se viene" , escribió Milei.

Las versiones que afirman que León XIV visitará la Argentina en noviembre aguardan ahora la confirmación del Vaticano. Según pudo saber Clarín , la Santa Sede todavía no confirma el viaje del Papa a la región porque aún no está "cerrado" . Es decir, quedan temas y lugares por definir porque la gira prevista alcanza a tres países: Argentina, Uruguay y Perú .

El Vaticano tampoco ofrece pistas, aún, sobre cuál sería el orden de los países a visitar, aunque todo apunta a que Perú será el último, con la culminación de la gira.

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El primer indicio sobre la visita de la máxima autoridad de la Iglesia lo dio el exembajador uruguayo en el país y actual intendente del departamento de Florida, Carlos Enciso, quien aseguró este viernes que León XIV visitará Argentina, Uruguay y Perú en la "primera quincena" de noviembre.

"Le hicimos una invitación a León XIV en noviembre, un poco ratificando la invitación al nuevo Papa y por supuesto hicimos un seguimiento diplomático e institucional", relató Enciso luego de recordar que la invitación inicial se la habían realizado al papa Francisco .

En diálogo con Radio Mitre , exembajador uruguayo en Argentina precisó: "Hicimos el seguimiento y confirmamos que en la agenda de los viajes del Papa de este año está. Y dice, por supuesto, los tres países que ya estaba previsto: Argentina, Uruguay y Perú".

Al referirse a la fecha del viaje, Enciso se limitó a señalar que "días más o menos" sería "en noviembre". "Los días no están. Dice primera quincena, es el dato que tengo. Puede ser unos días más o menos, capaz que se puede modificar, pero lo importante es que sería en noviembre. Es una noticia muy importante para la región", dijo.

En lo formal, la visitas del Papa deberían informarlas las conferencias episcopales de cada país, pero Enciso se adelantó citando sus "fuentes vaticanas".

"Yo tuve la ansiedad de la alegría por Florida. Tuve el dato bastante certero por algunos amigos diplomáticos de allá y lo puse en un tuit que tomó dimensión. Yo di la información antes de ayer y la Conferencia Episcopal estaría ratificando esa información. Es una muy buena noticia para la región, para nuestra zona y para la comunidad de aquí", sostuvo el exembajador.

Fuentes consultadas por Clarín en el Vaticano no objetaron las informaciones que surgieron en Uruguay a partir de los dichos del ex embajador Enciso. Se limitaron a decir que todavía no está todo ajustado y que no hay otros problemas. "Hay tiempo aún, paciencia", pidieron.

El primer encuentro del presidente Milei con el Papa fue hace casi un año, en junio del 2025. Conversaron durante 45 minutos en el Vaticano. El mandatario, como de costumbre, estuvo acompañado por su hermana Karina, y también por el entonces canciller Gerardo Werthein y Manuel Adorni, quien todavía era vocero.

Tras un encuentro a solas, en el que el mandatario le explicó sus planes de gobierno en Argentina y "porqué es tan importante mantener la baja de la inflación", la comitiva que lo acompañó, su hermana Karina -vestida de negro con un accesorio de ese color sobre su cabellera rubia-, Werthein y Adorni se sumaron a la antesala Tronetto en donde se intercambiaron los obsequios de rigor.

En ese encuentro, el Papa le regaló al jefe de Estado argentino un mosaico con una imagen del Vaticano y el libertario le entregó un poncho catamarqueño -Prevost como obispo había visitado esa provincia- y dos libros del economista español Jesús Huerta de Soto, que se ha mostrado contrario a "la justicia social" basada en los preceptos de la doctrina social de la Iglesia, denominados "El estatismo y la economía" y "Pandemia y dirigismo".

Adorni contó en ese momento que León XIV le había confirmado a Milei que visitaría la Argentina. Finalmente, la oficialización de la presencia de la máxima autoridad de la Iglesia en la Argentina podría darse en las próximas horas.

Sin embargo, la invitación formal de Milei a León XIV para que visite el país fue con una carta enviada al Vaticano en febrero de este año.

Esa carta se la dio Quirno al Papa durante una audiencia. Durante el saludo oficial, el canciller le entregó en mano al Papa la carta con la invitación, mientras el Pontífice les entregó dos rosarios bendecidos en un impecable estuche blanco.

La última vez que un Papa visitó el país fue en 1987 . Juan Pablo II estuvo seis días en el país, desde el 6 al 12 de abril de ese año. Había estado también en 1982, poco antes del final de la Guerra de Malvinas.

El viaje de Juan Pablo II en 1987 también incluyó visitas a Uruguay y Chile. Paseó en un papamovil hasta la Catedral Metropolitana y luego fue recibido por el entonces presidente Raúl Alfonsín en la Casa Rosada.

Pese a los reclamos y las invitaciones públicas n unca más llegó al país la máxima autoridad de la iglesia . No viajó Benedicto XVI y tampoco Francisco, el Papa argentino al que el kirchnerismo primero, el macrismo después y también el Gobierno de Milei intentaron convencer para que regrese a Buenos Aires.

Milei tuvo idas y vueltas con Francisco, sobre todo antes de llegar a la Presidencia. En 2020 lo calificó de “imbécil” y dijo que era "el representante del maligno en la Tierra”. También había cuestionado al Papa por apoyar el pago de impuestos y afirmar que era importante para "una sociedad justa".

La última crítica pública fue cuando, ya como candidato a presidente, le dio una entrevista al periodista estadounidense Tucker Carlson y dijo que Francisco tenía "afinidad por los comunistas asesinos" y viola los Diez Mandamientos al defender la "justicia social".

Las referencias públicas a Francisco cambiaron desde el debate presidencial contra Sergio Massa, cuando reconoció que estaba dispuesto a pedirle perdón al pontífice, lo que finalmente hizo meses después en el Vaticano.

En abril pasado, al cumplirse un año de la muerte de Francisco, Milei compartió una foto suya con él cuando lo visitó en 2024. "Aquí con el argentino más importante de toda la historia... Abrazo a la distancia Santo Padre", escribió Milei en X mientras estaba de visita en Israel.

Informe desde el Vaticano: Julio Algañaraz.

Fuente: Clarín