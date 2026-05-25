Del desplante al saludo: Javier Milei y Jorge Macri mostraron otra postal en el Tedeum y en el Cabildo

El año pasado, Javier Milei evitó saludar al jefe de Gobierno porteño Jorge Macri durante el Tedeum del 25 de Mayo. Esta vez, en cambio, hubo un saludo cordial entre ambos y el gobierno porteño se encargó de destacarlo: difundió imágenes del encuentro e incluyó la escena en el comunicado oficial de la jornada.

La escena de 2025 había ocurrido tras la fuerte disputa electoral entre La Libertad Avanza (LLA) y Pro en la Ciudad. Poco antes de las elecciones legislativas porteñas -que terminaron con una victoria de Manuel Adorni sobre los candidatos de Pro y del kirchnerismo-, Milei había acusado a Jorge Macri de impulsar una “campaña sucia” y lo había vinculado con la estrategia comunicacional que utilizó el exministro de Economía Sergio Massa durante la campaña presidencial de 2023.

Después de aquel desencuentro en la Catedral Metropolitana, Milei incluso compartió el video del momento en sus redes sociales y escribió: “Roma no paga traidores” . En el mismo mensaje habló de dirigentes que “traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita” y cerró con críticas al consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí , asesor de Massa durante la última campaña presidencial y de Pro en la elección legislativa.

ROMA NO PAGA TRAIDORES Si se es bueno con los malos (esto es con quienes traicionan, mienten, calumnian, injurian y ensucian por una mera ventajita) se termina siendo muy malo con los buenos. Fin. PD: saludos para chantalán Gutiérrez Rubí y otras basuras varias.

La diferencia con la escena de este año ocurre en un contexto político distinto. Jorge Macri necesita preservar una relación de diálogo con LLA de cara a las elecciones de 2027, cuando buscará la reelección en la Ciudad . Es que una eventual competencia directa con un candidato libertario podría socavar sus proyecciones.

“Es un día que nos llama a estar todos juntos y unidos. Hay que tirar todos para el mismo lado” , sostuvo el jefe de Gobierno. Luego participó del Tedeum y de la ceremonia en el Cabildo junto al Presidente.

Con la idea de conservar su casa matriz, en Pro también siguen de cerca los movimientos internos del oficialismo nacional. La situación judicial de Adorni, que tras las últimas elecciones legislativas había quedado posicionado como una figura con chances en la Ciudad, modificó parte de las especulaciones sobre una eventual candidatura libertaria porteña. Pero la presencia cada vez más activa de Patricia Bullrich en territorio porteño mantiene abierto el escenario hacia adelante.

Karina Milei , la dueña de la lapicera en LLA, mira de reojo los movimientos de la senadora con agenda propia. No obstante, y pese a la falta de definiciones sobre candidatos, hay algo que se repite sobre la secretaria General: pretende ir por el sillón que hoy ocupa Jorge Macri.

Fuente: La Nación