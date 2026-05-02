Del Caribe a Europa y Asia: los 20 países donde gastaron las autoridades de Nucleoeléctrica

El Caribe, Sudamérica y América del Norte. Europa y Asia. “Museo del Prado”, “Duty Free Punta Cana”, “Pub El Pirata” y “Royal Lancaster London” son los lugares, en 20 países diferentes , donde las autoridades de Nucleoeléctrica gastaron con la tarjeta corporativa de la empresa pública. Su presidente, Juan Martín Campos, describió que hubo casos con “inconsistencias” y “falta de justificación suficiente” . Y cortó las tarjetas.

El “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A.”, que fue publicado en un anexo del informe de Jefatura de Gabinete, expuso cuánto dinero gastó la empresa pública para financiar las estadías en el exterior de sus funcionarios entre marzo de 2025 y febrero de este año. Durante ese período, el exasesor presidencial Demian Reidel comandó a la compañía pública.

Los representantes de Nucleoeléctrica y Reidel habían sido consultados por LA NACION antes del primer artículo que dio cuenta sobre los gastos solventados con la tarjeta corporativa. En ese entonces, no habían emitido respuesta. Después, el actual presidente de la compañía reconoció “inconsistencias” . Por su parte, el exasesor presidencial sostuvo que sus resúmenes no muestran ningún gasto personal. “Cero Discotecas ni Servicio de playa ni free shop ni nada” escribió en redes sociales y pidió que se investigue “hasta el último peso”.

El informe también contiene a qué entidades se le realizaron pagos . Es allí donde surgen las erogaciones destinadas a instituciones energéticas, compras en free shops y actividades turísticas. Los 56 millones de pesos de “adelanto en efectivo” carecen de un rastreo preciso , sin embargo, los otros ítems del anexo dejaron traslucir una vuelta al mundo por 20 países.

En esta veintena se encuentran la Argentina, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Países Bajos, Inglaterra, Austria, Hungría, Finlandia, Alemania, Italia, Bulgaria, Rumania, Corea, India, Singapur y Turquía.

La mayoría de las operaciones se detectaron en España. Tal como contó LA NACION , reiterados gastos vinculados a la empresa energética Tecnatom, y otros que llevan la rúbrica de “Pub el Pirata” (US$765), “Mar y Sombra SL” (US$212) cuyo nombre coincide con el de una compañía de servicios de playa en Valencia, “Primark Gran Vía”, “Discotecas Amadis”. También se registraron dos pagos en el “Museo del Prado”, que sumaron US$50 el 23 de noviembre de 2025 y el 17 de enero de este año.

En Estados Unidos se repite la convivencia de distintos tipos de gastos. Aparece “Nuclear Energy Institu” (US$1235) y hoteles. “The Ritz Carlton Georg”, ubicado en Georgetown, absorbió unos US$3280 el 9 de junio del año pasado y “W South Beach FD”, en Miami, unos US$2771,76 cuatro meses más tarde.

Los gastos en tiendas de ropa en el país vecino se reiteraron. Tal como había contado LA NACION , aparece “Clariana Boutique”, pero “Lojas Renner”, otra casa de indumentaria, registra más de 20 operaciones que suman US$1502 en distintas fechas alrededor del 24 de enero.

Se detectaron operaciones con hoteles: “Mercure London”, en la zona de Paddington, US$986, y “Royal Lancaster” (US$245) en septiembre. Ese último cercano al Hyde Park.

Los gastos detectados allí se vinculan a la gastronomía. “Madame Claude”, cuyo nombre coincide con el de un bar parisino, alcanza los 283.

Algo similar al caso anterior, pero con cifras menores, se observa en Italia. El listado de pagos con la tarjeta de Nucleoeléctrica registró un gasto en “Ristorante Moeca”, cuyo nombre coincide con uno ubicado en Venecia. Además, se observan dos operaciones con “Busitalia Veneto Spa”. Busitalia Veneto es una empresa de transporte italiana.

La incursión en este país incluye cinco pagos por US$9,97 a “Retro Varna”, que suman casi 50 dólares. Así se llama un museo en la ciudad de Varna, al este de Bulgaria.

Sumado a los gastos en hoteles y restaurantes, la incursión a este país sumó gastos más pequeños pero en un rubro antes no mencionado: librerías. El 8 de octubre se encuentra en el listado a “Bookcity Brasov Coresi”, con un gasto de US$28,4, y “Librarille Compas”, cuya operación demandó $60,36 dólares.

El rastro lleva al hotel “Novotel Erlangen” (US$689,42) el 1° de diciembre pasado. Ese mismo día también se registraron al menos dos “adelanto de efectivo” de US$117,63 cada uno.

Se observa un caso similar al de Alemania, con pocos gastos detectados; sin embargo, hay pagos a hoteles ubicados allí. Se observa un pago a “Valk Hotel Middelburg”, por US$701 el 21 de octubre.

El reporte de la tarjeta de NASA incluye dos pagos a “Adidas Istanbul Airpor”. Entre ambos suman US$193,49 registrados el 28 y 29 de septiembre del año pasado.

El listado de gastos contiene a confiterías en este país, aunque los números más abultados se concentran en el rubro hotelería. Por ejemplo, “Melia Vienna” concentra pagos a su favor por US$3799 en distintas fechas.

Algo similar al caso anterior se observa en Budapest. Los gastos detectados que llevan el rastro de la tarjeta se vinculan a hoteles: “Novotel Budapest Cent”, el 23 de octubre (US$728,26).

En reporte de la tarjeta de Nucleoeléctrica aparecen dos pagos a “Kapakkakaks” el 30 de octubre. Entre ambos suman $36 dólares. Kapakkakaks Oy es descripto como un pub en Rauma, una ciudad finlandesa.

Con la tarjeta de NASA también se hicieron compras en “Adidas India Marketing”. Aparecen dos operaciones que totalizan 355,15 dólares el 9 de septiembre del año pasado.

El rastro de un free shop lleva a los gastos reportados a este país. El 16 de agosto de 2025 quedaron plasmadas dos operaciones con “The Shilla Duty Free” (US$256,43). Ese comercio coincide con el nombre de uno ubicado en Seúl.

Algo similar al caso anterior se observa en el país caribeño. El reporte de gastos de la tarjeta de NASA contiene “Duty Free Punta Cana”, el 7 de junio de 2025, con una operación de $33 dólares.

Los pagos a hoteles llevó el rastro del informe a este país. “St Regis Hotel Singapo” menciona el reporte. Ubica a esta operación el 26 de octubre pasado, con un monto de $1216 dólares.

El 9 de junio de 2025 se registra un pago a “Org. of Canad Nuclear” por US$1549, mientras que los gastos atribuidos a “Uber Canada/Ubertrip”, distribuidos en distintas fechas alcanzan los $123 dólares.

En el país se observan gastos en “Shopgallery Argentina”, que es la tienda free shop del Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, así como otros pagos a “Happening”, “Tucson” y “Gardiner Restaurante”.

El presidente de NASA explicó en un tuit: “dichos consumos se realizaron en el marco de un esquema formal que cuenta con rendición obligatoria, por lo que todo gasto efectuado que no se considere justificado fue oportunamente detectado y solicitada la devolución de los montos correspondientes”.

LA NACION consultó a representantes de la empresa pública sobre qué monto del dinero fue devuelto y cuántas personas debieron hacerlo, sin embargo, al momento de publicación de este artículo no emitieron comentarios. Otra fuente de la compañía señaló que allí están “los gastos mezclados” de “casi un centenar” de personas con puestos jerárquicos.

El presidente de NASA explicó en un tuit que el sistema de tarjetas corporativas “era utilizado principalmente para abonar el canon diario a los agentes que prestaban funciones en el marco de viajes laborales al exterior, así como también para gastos de representación vinculados a funciones directivas”. La Decisión Administrativa 888/2024 (vigente al momento de las operaciones descriptas) fijaba, para la categoría más alta en destinos europeos, un tope de gasto diario de 188 euros en viáticos y unos 388 euros diarios en alojamiento.

A diferencia de los gastos individualizados, como los de hotelería, operaciones en tiendas de ropa, discotecas, peluquerías y transporte, el ítem “adelanto en efectivo” no permite ver quién lo realizó ni para qué lo utilizó. Ese ítem acumula $56 millones.

LA NACION también consultó a Nucleoeléctrica sobre la trazabilidad de ese dinero y, hasta el momento, tampoco obtuvo respuestas. Aunque sí aclararon que la dirección de la compañía ordenó en febrero dejar de utilizar las tarjetas corporativas para hacer frente a viáticos.

Fuente: La Nación