Chaco: detuvieron a un hombre que se emborrachó en su casa y tomó de rehén a su hijo de apenas tres años

La Policía de Chaco detuvo este viernes a un hombre de 40 años , en estado de ebriedad, que había tomado de rehén a su hijo de apenas tres años y amenazado a su pareja en la pequeña vivienda que tenían en Resistencia.

El episodio ocurrió alrededor de las 19, en una casa ubicada sobre la calle León Zorrillia, en las afueras de la capital chaqueña. Hasta allí llegaron varios agentes de la mencionada fuerza de seguridad tras la denuncia de la cuñada del agresor, que se acercó a la comisaría alertando de la situación.

Según contó, el denunciado Rubén G.R.D. se encontraba dentro de la vivienda junto a su pareja y el pequeño hijo, y no dejaba entrar al resto de los familiares. La cuñada decía además que el hombre se encontraba ebrio, según indicaron fuentes policiales.

Tomó intervención la Fiscalía de Género N° 9, y el personal policial de la Comisaría 8a. Metropolitana de Resistencia realizó un operativo que le permitió entrar a la casa y rescatar al nene.

El hombre fue detenido por los agentes, y el chico entregado a su mamá. Y luego que la Policía controlara la situación, la mujer hizo la denuncia formal ante las autoridades.

Según contó la mujer, era víctima de violencia verbal de manera permanente. Además, éste no había sido el primer episodio en el que los mantenía secuestrados sin permitirles salir de la casa.

Por ese motivo, el hombre quedó detenido e imputado por “supuesta privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género”, de acuerdo al portal Mas Contenidos Net .

Fuente: Clarín