Decomisaron en Ezeiza más de 700 animales marinos que llevaban cinco días encerrados en bolsas y cajas desde África

Aduana decomisó en el aeropuerto internacional de Ezeiza un envío de más de 700 animales marinos que llevaban más de cinco días encerrados desde que fueran enviados desde Kenia, África, hacia la Argentina con fines comerciales.

Luego de la incautación por las autoridades aduaneras, la Fundación Temaiken dispuso un operativo de más de 24 horas para rescatar los ejemplares de 102 especies de peces e invertebrados marinos, entre ellas peces globo, peces león y estrellas de mar.

"Muchos ejemplares fueron extraídos de ecosistemas de arrecifes y llegaron al límite de supervivencia, ya que permanecieron durante días dentro de bolsas y cajas ", señalaron desde la fundación.

El operativo de incautación tuvo lugar el lunes en la Terminal de Cargas del Aeropuerto Internacional de Cargas, donde llegó un envío procedente de Kenia, en el este de África, que la Dirección General de Aduanas (DGA) consideró sospechoso.

En particular, la División Control y Fiscalización Simultánea, que detectó el verdadero contenido del considerable bulto: 721 ejemplares de peces e invertebrados marinos que llevaban 120 horas en condiciones críticas desde su salida del continente africano.

En concreto, se trataba de 355 peces y 366 invertebrados marinos de 102 especies distintas: peces cirujano, peces globo, peces león, peces mariposa, pulpos, cangrejos y estrellas de mar, entre otras. Todos estaban dispuestos en 33 bultos que tenían un peso conjunto de 538 kilos.

La situación de todos ellos era muy grave al momento del descubrimiento. Tras varios días de viaje y horas retenidos en la terminal de cargas, muchos llegaron muertos y otros presentaban severos signos de estrés fisiológico y shock.

Luego de que el cargamento estuviera varado durante varias horas en la Terminal de Cargas, las autoridades aduaneras dispusieron un operativo de emergencia encabezado por la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, junto a Senasa, y el apoyo de Fundación Temaiken, la única institución disponible en Argentina para recibir este tipo de organismos decomisados, que montó en pocas horas una estructura de rescate inédita dentro de sus instalaciones en Escobar.

"Muchos ejemplares fueron extraídos de ecosistemas de arrecifes y llegaron al límite de supervivencia , ya que permanecieron durante días dentro de bolsas y cajas de traslado hasta que pudo concretarse el rescate", diagnosticó Cristian Gillet, director del área de fauna de la Fundación Temaiken.

"Cada organismo necesitó procedimientos individuales de adaptación para reducir el shock asociado al transporte y aumentar sus posibilidades de sobrevida Ser sometidos a largos traslados internacionales compromete seriamente su bienestar", explicó el especialista.

El equipo realizó cientos de procedimientos de adaptación por goteo, uno por uno , para permitir una transición gradual a nuevas condiciones de agua y minimizar el impacto fisiológico provocado por cambios bruscos de temperatura, salinidad y calidad ambiental.

A su llegada al predio de Temaiken en Escobar, se trabajó en la estabilización clínica de los animales más comprometidos, en la identificación de especies, conteo de individuos y manejo diferenciado de ejemplares vivos y fallecidos.

Desde la institución señalaron que el decomiso de este lunes no se trata de un caso aislado: este tipo de tráfico representa una problemática creciente vinculada a la tenencia de fauna silvestre como especies ornamentales y mascotas exóticas. Fue el tercer decomiso de organismos acuáticos exóticos recibido por Fundación Temaiken en menos de un año.

Fuente: Clarín