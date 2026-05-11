De Vido sale de la cárcel: le otorgaron la prisión domiciliaria para cumplir la condena por la tragedia de Once

La Cámara Federal de Casación Penal le otorgó este lunes la prisión domiciliaria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido para que continúe en su chacra de la localidad bonaerense de Zárate el cumplimiento de la condena de cuatro años de prisión por la tragedia ferroviaria de Once.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el tribunal le concedió la salida de la cárcel federal de Ezeiza por cuestiones de salud y luego que hace semanas el ex funcionario fuese sometido a una operación de angioplastia en la que le colocaron un stent. Además de considerar su edad, 76 años.

Ahora, el Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py -que condenó a De Vido y tiene la ejecución de la pena- deberá establecer las reglas para la detención domiciliaria, como por ejemplo el uso o no de una tobillera electrónica. Pero la salida de la cárcel del ex funcionario se concretará este lunes.

El ex ministro de Planificación de Néstor y Cristina Kirchner tiene otras condenas y causas penales pero en ninguna de ellas está detenido. Solo cumple arresto en el caso de la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento chocó y murieron 52 personas y más de 700 fueron heridas.

De Vido fue condenado a cuatro años de prisión por no controlar el destino de los fondos públicos que se destinaban a la empresa que tenía el servicio del Sarmiento. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena el año pasado y así en condiciones de que De Vido comience a cumplirla.

Así, el 13 noviembre del año pasado el ex funcionario se presentó en los tribunales de Comodoro Py para quedar detenido. Desde entonces está preso en la cárcel federal de Ezeiza. Actualmente en la colonia penal 19 de la unidad. Esta fue la segunda detención del ex ministro.

La primera vez fue en octubre de 2017 en la cárcel de Marcos Paz cuando le quitaron los fueros como diputado nacional por la causa de Río Turbio. Estuvo en la unidad hasta diciembre de 2019 cuando le dieron la detención domiciliaria que cumplió en su chacra. Y en marzo de 2020 fue excarcelado y estuvo en libertad hasta que volvió a ser detenido el año pasado por la tragedia de Once.

La defensa del ex ministro, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro , solicitaron desde el comienzo la domiciliaria para De Vido. Alegaron su edad -76 años- y sus condiciones de salud: hipertensión arterial, diabetes insulinorrequirente y dislipemia, entre otras.

Además, sostuvieron que a comienzo de mes De Vido tuvo que ser internado en una clínica por un problema cardiovascular que requirió de una operación de angioplastía en la que le colocaron un stent. Así explicaron que la cárcel es un lugar adecuado para tratar el cuadro de salud del ex funcionario y solicitaron que cumpla el arresto en su casa de "Puerto Panal" en Zárate con el uso de una tobillera electrónica.

En dos oportunidades, el juez de ejecución Ricardo Basílico rechazó el planteo. "El cuadro de salud que presenta el interno De Vido, no demuestra una modificación sustancial de la situación fáctica y/o médica que justifique una solución diversa a la permanencia en la órbita de la Unidad 19 del SPF", había resuelto el magistrado para rechazar los planteos.

El caso llegó a Casación y los jueces Mariano Borinsky, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci tuvieron otro criterio. Entendieron que el cuadro de salud de De Vido requiere controles clínicos especializados, una dieta adecuada, permanente medicación y una infraestructura médica que la unidad federal en la que está alojado no puede brindar.

"El contexto y circunstancias que connotan la situación particular del interno De Vido llevan al menos a dudar que los medios con los que cuenta la Unidad 19 resulten suficientes y adecuados para cubrir todas las condiciones que el Cuerpo Médico indicó como imprescindibles", sostuvieron los magistrados, quienes también tuvieron en cuenta la reciente operación del ex funcionario.

Casación le ordenó al tribunal que fije las reglas para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y que haya controles periódicos.

La de la tragedia de Once es la única condena firme que cumple De Vido. El ex ministro también está condenado por la importación de Gas Natural Licuado y por la compra de trenes a España y Portugal que no se podían usar. Pero ninguna está ratificada. Y fue absuelto por la financiación de la novela "Mamá Corazón", en "Vialidad" -en la que fue condenada y está presa Cristina Kirchner- y por la valija con 800 mil dólares del venezolano Guido Antonini Wilson.

Además, actualmente De Vido tiene tres juicio orales: por la construcción de viviendas del plan "Sueños Compartidos" de Madres de Plaza de Mayo, los cuadernos de la corrupción y por irregularidades en la concesión de la ampliación de dos gasoductos de Odebrecht en la que la Fiscalía pidió una condena de cuatro años de prisión.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín