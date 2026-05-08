De ser la máxima estrella de la NBA a convertirse en policía y revolucionar la escena de la música electrónica

La vida de las figuras del deporte sigue, por lo general, un guion predecible: el retiro, los negocios y alguna aparición mediática. Sin embargo, Shaquille O’Neal rompió todos los esquemas . El gigante de 2,16 metros, que dominó la NBA con los Lakers y los Heat, hoy reparte su tiempo entre patrullas policiales, festivales de música electrónica y un imperio empresarial sin límites.

Muchos recuerdan a Shaq por sus cuatro anillos de campeonato, pero pocos conocen su compromiso real con el servicio público. O’Neal ejerce como ayudante de sheriff honorario en el condado de Clayton, Georgia . Esta posición no es un título decorativo; el exjugador cumple con entrenamientos y tareas comunitarias. “Cuando crecí, la gente respetaba a la policía. Quiero ser parte de la solución y unir a la comunidad” , declaró en 2017 al medio estadounidense 11Alive .

Si la imagen de Shaq con uniforme policial sorprende, su faceta nocturna deja a todos boquiabiertos. Bajo el nombre de DJ Diesel, O’Neal consolidó un espacio de peso en la música electrónica . En sus giras, el “Big Diesel” encabezó festivales de nivel mundial como Tomorrowland y Lollapalooza . No es un simple aficionado; Shaq produce sus propios temas y colabora con artistas del género dubstep .

En la actualidad, la faceta de empresario ocupa gran parte de su agenda. Shaq es dueño de una enorme cantidad de franquicias de comida rápida, gimnasios y una marca de calzado accesible para niños . Recientemente, su cadena de restaurantes de pollo, Big Chicken, inició una expansión agresiva por todo Estados Unidos y mercados internacionales, negocio que representa hoy su mayor orgullo financiero.

Además de sus ingresos, su salud física captó la atención del público en los últimos años. Tras una cirugía de cadera, Shaq inició un estricto régimen de entrenamiento. El resultado es notable: perdió más de 20 kilos y luce una figura atlética que recuerda a sus mejores años en Orlando Magic .

A sus 54 años, O’Neal es la prueba de que el éxito no exige un solo camino, sino también esfuerzo. Padre de seis hijos, en 2021 se refirió a su fortuna y sorprendió a todos con su categórica decisión .

" Nosotros no somos ricos; yo soy rico “, sentenció el exjugador en el pódcast Earn Your Leisure . Con esta frase, Shaq marcó un límite claro entre sus logros y el futuro de sus herederos. Su postura frente a la crianza exige mérito propio y preparación académica constante.

La regla de oro en la casa de los O’Neal es la educación. El ex pívot no acepta excusas. “No me importa si jugás al básquet. Necesitás una licenciatura o una maestría. Si querés que invierta en tus proyectos, vas a tener que presentármelos” , explicó sobre las condiciones que impuso a sus seis hijos. Para él, el dinero representa una herramienta que ellos deben ganar con sudor y estudio. “No les voy a dar nada; tienen que ganárselo” , afirmó con seguridad.

“Vengo de la nada, pero solo porque lo logré no significa que sea más grande que vos o más inteligente. Solo porque tenga más dinero no significa que sea mejor. Nunca he sido así y nunca seré así” , enfatizó en una entrevista con New York Post .

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Fuente: La Nación