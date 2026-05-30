De la última vez que la vieron al hallazgo en un descampado: el día a día del caso Agostina Vega

La intensa búsqueda de Agostina Vega culminó este sábado con el hallazgo del cadáver de la adolescente de 14 años que pasó una semana desaparecida en la ciudad Córdoba, donde la justicia lleva adelante una investigación por el crimen que tiene como único detenido a Claudio Barrelier, un exnovio de su madre.

El caso desnudó además una compleja trama de vínculos en el que la víctima, su madre Marisa Heredia y el imputado habían compartido varias actividades el sábado por la tarde, horas antes de la desaparición de la menor de edad.

En ese marco, el fiscal Raúl Garzón destacó que " estamos frente a un homicidio", estimó que la muerte se produjo " en la primera hora de su desaparición" en "el domicilio (de Barrelier) donde entró Agostina" y del que "no sale". Y, afirmó que si bien "llegó voluntariamente al lugar", como es una niña, se busca determinar si fue "por persuasión o engaño que es lo que va a dar contexto al crimen".

La siguiente es una cronología de los principales hechos desde la desaparición hasta el hallazgo de su cuerpo:

Agostina Madelaine Vega, de 14 años, salió el sábado a las 22:30 de la casa de su madre en el barrio General Mosconi a bordo de un remise hasta el barrio Cofico. Llegó hasta el cruce de las calles Fragueiro y Juan del Campillo, donde la recibe Barrelier y paga el viaje.

Pero ese día, por la tarde Agostina, su madre y Barrelier coincidieron en un partido de fútbol en una cancha amateur de la zona, a las 15 estuvieron en un cumpleaños en Villa Azalais. A las 18 fueron a la casa de una amiga y cerca de las 20.30 madre e hija regresaron a su casa en General Mosconi, según lo relatado por el abogado Carlos Nayi.

Por la noche, cuando sale de su casa, Agostina le dijo a su madre que iba a la rotisería familiar y que volvía "en 10 minutos”, pero le mandó un audio a sus amigas avisando que se iba a ver con Barrelier "para hacerle una sorpresa" a su mamá.

Agostina llevaba un jean negro, zapatillas blancas y un buzo bordeaux, que era nuevo y se lo había regalado su tío, el hermano de la madre.

El teléfono de Agostina se mantuvo activo, desde poco después de las 22:30 del sábado durante tres horas en la zona de calle Juan del Campillo , donde vive Barrelier. Según el abogado Nayi, desde la madrugada del domingo, el celular dejó de emitir señal.

A la 1:04, la madre de Agostina le envío mensajes a Barrelier para preguntarle por su hija y éste le confirmó que la había visto pero le mintió al asegurar que solo la cubrió porque se iba a reunir con un amigo. A las 8:42 la familia radica la denuncia , según lo indicado por el fiscal Garzón.

Durante la televisación del partido de Belgrano de Córdoba y River en el estadio Mario Kempes aparecen en la provincia las primeras imágenes del pedido de búsqueda de Agostina. Así, un remisero la reconoce y llama a la familia.

La justicia y la policía de Córdoba inician en medio del feriado nacional la búsqueda de la menor de edad.

A las 11:45, un domo de seguridad de la Policía captó a un hombre que llegó en un Ford K negro ingresando al descampado de Ampliación Ferreyra y salir media hora después con un bidón grande y bolsas de consorcio. Días después, se comprobó que era Barrelier.

El remisero, vecino del barrio de la madre, reconoció que en medio del partido de Belgrano y River vio los avisos de búsqueda de la adolescente y contó hasta donde la había llevado y que la vio irse caminando con un hombre, que era Barrelier, quien a su vez sostuvo que la chica se habría subido a un Volkswagen Gol color rojo conducido por un joven con un peinado llamativo.

La policía de Córdoba intensifica los rastrillajes en tierra y en las redes sociales en busca de datos sobre la menor de edad, mientras desde el Ministerio de Seguridad Nacional se activa el alerta Sofía para buscar a la adolescente en todo el país.

Claudio Gabriel Barrelier, de 32 años, empleado municipal y activo hincha de la facción Los Rancho del club Instituto de Córdoba, queda detenido e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada , dado que fue la última persona que se vio con Agostina.

La Fiscalía de Instrucción 13 anuncia que junto a todas las dependencias del MPF y la Policía de la Provincia trabajaban con prioridad a la investigación por la desaparición de Agostina Vega. Ordenan 19 allanamientos, varios en la casa de Barrelier.

El único detenido sostuvo ante la justicia la versión del "joven en un auto rojo" que habría pasado a buscar a Agostina y que él habría ayudado a que se viera con ese muchacho. Aclaró que la menor de edad nunca estuvo en su casa y que la chica a la que se ve ingresar con él de noche en una filmación era su propia hija, de once años.

Los abuelos maternos de Agostina, Elizabeth y Miguel Heredia, descreen de esa versión y afirman que por el peinado era su nieta.

El fiscal Raúl Garzón dispuso levantar el secreto de sumario para que todas las partes puedan acceder al expediente y reconoció que "a Agostina la estamos buscando con vida y sin vida también".

Pasadas las 17, la familia de Agostina encabezó una nueva marcha en las calles de su barrio, mientras los investigadores realizaban rastrillajes en un descampado, en una zona donde hay lagunas, en el barrio Ampliación Ferreyra.

Su madre deslizó otra posibilidad en la investigación: un auto negro que pertenece a Sol , la pareja del detenido.

Mientras los policías junto al ministro de Seguridad, Juan Quinteros, el jefe de la Policía provincial, Marcelo Marín y la fiscalía siguen con la búsqueda intensiva en el descampado de 240 hectáreas, la madre de Agostina se descompensó y tuvo que ser llevada en ambulancia a un hospital. El padre de la adolescente, el ex policía Gabriel Vega rompió el silencio, cuestionó la crianza materna y reveló que había increpado a Barrelier y lo grabó cuando hablaron.

Alrededor de las 16, agentes de la Policía de Córdoba encontraron el cuerpo de Agostina en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde se realizaban los rastrillajes.

Jorge Sánchez del Bianco, el abogado de Claudio Barrelier, renunció a la defensa y dijo que lo hacía "por diferencias técnicas irreconciliables en cuanto a la estrategia defensiva a llevar adelante".

Familiares y vecinos salen a las calles para reclamar justicia, cortan el tránsito sobre la avenida de Circunvalación en el ingreso a la capital de Córdoba.

El fiscal Garzón definió en una conferencia de prensa definió a la búsqueda como "de un clavo en un pajar", afirmó que "estamos ante un homicidio" que fue "cometido entre las 22:30 del sábado y la 1 del domingo" en el domicilio de Barrelier "donde entró Agostina". Y, precisó que "después del sábado a la noche no sale (Agostina), el imputado sí".

Fuente: Clarín