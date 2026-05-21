Dan un consejo clave a los hinchas que van al Mundial por el brote de sarampión en EE.UU., México y Canadá

A tres semanas del comienzo de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 , hay preocupación de las autoridades y los médicos porque en los tres países en los que se disputa la competencia hay mucha circulación del sarampión , un virus extremadamente contagioso. En Argentina, las tasas de cobertura de la vacunación han bajado.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), en Canadá (donde se disputarán 13 partidos) durante este año se han notificado un total de 989 casos de sarampión en Alberta, Columbia Británica, Manitoba, Nueva Escocia, Ontario, Quebec y Saskatchewan, hasta el 2 de mayo del 2026. En la última semana se notificaron 45 nuevos casos .

En Estados Unidos (donde se disputarán 78 partidos), al 14 de mayo de 2026 se notificaron 1.884 casos confirmados . Fueron reportados por 40 jurisdicciones : Alaska, Arizona, California, Colorado, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misuri, Montana, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming.

Además se notificaron 9 casos de sarampión en visitantes internacionales a los Estados Unidos. Y hubo 27 nuevos brotes en 2026, con el 93 por ciento de los casos confirmados (1.761 de 1.893). En 2026 no ha hubo muertes confirmadas, mientras que en 2025 se registraron 3 .

En México (donde se disputarán 13 partidos), al 15 de mayo fueron reportados 17.412 casos confirmados de sarampión acumulados desde el comienzo del brote. El grupo de edad más afectado es de 1 a 4 años (2.257 casos), seguido del grupo el de 25 a 29 años (2.005 casos) y por último el de 5 a 9 años (1.997 casos). Según el BEN hubo 40 muertes a la fecha.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) recomienda reforzar la prevención del sarampión en viajeros internacionales y en este caso en particular, los que vayan al Mundial. “Los eventos masivos incrementan la circulación de personas de diversas regiones, con exposición en aeropuertos, estadios, hoteles , transporte público y espacios cerrados a enfermedades prevenibles por vacunas”, aseguran en un comunicado.

Agregan que “el sarampión constituye una prioridad sanitaria por su alta transmisibilidad , su capacidad de generar brotes a partir de un solo caso y el aumento reciente de casos en la Región de las Américas, especialmente en los tres países que serán sede del evento . Para los viajeros, la recomendación principal es revisar el carnet de vacunación antes de viajar y asegurar la protección contra sarampión mediante vacuna doble o triple viral ”.

Las personas mayores de 13 meses , adolescentes y adultos deberían acreditar dos dosis de vacuna contra el sarampión aplicadas después del año de vida, o demostrar inmunidad mediante serología IgG positiva. "Los que no cuenten con documentación, tengan esquemas incompletos o desconozcan su estado vacunal deben consultar en un vacunatorio o con su médico antes del viaje" , dice la SAP. La vacunación debe planificarse con tiempo, al menos 2 semanas antes del viaje para optimizar la protección.

Clarín consultó al Ministerio de Salud de la Nación si habrá una campaña para concientizar a la población que viaje al Mundial, ya que luego puede traer el virus a la Argentina. “Está prevista una campaña hacia el fin de esta semana", respondieron y agregaron: "El objetivo es que consulten su esquema de vacunación y dar recomendaciones para viajeros”. No se sabe exactamente cuántos hinchas argentinos viajarán al Mundial: la FIFA informó que los viajeros hicieron alrededor de 101 mil solicitudes de tickets .

El Ministerio de Salud de Brasil anunció una campaña de vacunación contra el sarampión dirigida a los ciudadanos que vayan a asistir a alguno de los tres países anfitriones del Mundial. Y los controles al parecer serán más severos , ya que revisarán el carnet de vacunación en los aeropuertos antes de embarcar para comprobar que cada viajero haya recibido al menos una dosis de la triple viral , al menos quince días antes de la salida. Temen que el posterior regreso tras el éxodo reintroduzca el virus : cada infectado puede contagiar a 9 de cada 10 personas no vacunadas que estén cerca.

Esta última advertencia quedó de manifiesto también en un comunicado de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero (SLAMVI), con el objetivo de fortalecer la prevención y promover viajes seguros. Allí se recomienda enfáticamente que todos los que viajen revisen su esquema de vacunación. Pero la advertencia no apunta sólo a los que viajarán. Subrayan que, al regreso, los viajeros pueden convertirse en una vía de ingreso del virus en comunidades en las que existen esquemas de vacunación incompletos o personas no vacunadas.

Fuente: Clarín