Clima hoy: sigue el frío este jueves, pero el pronóstico anticipa temperaturas más altas para el fin de semana largo del 25 de mayo

El frío volvió a instalarse con fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Mínimas de un dígito, lugares más cerca del 0° que de 10° y camperas pesadas en las calles. Pero hay una buena noticia: las temperaturas irán en ascenso de cara al fin de semana largo .

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este jueves se presenta con temperaturas bajas , cielo parcialmente nublado y sin lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con el parte oficial, la jornada comenzó con 6 grados y humedad cercana al 82%, mientras que la temperatura máxima alcanzará apenas los 13 grados durante la tarde . Los vientos soplan leves desde el sudeste y el este, con velocidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, en un contexto de buenas condiciones de visibilidad.

Para el resto del día se espera cielo entre parcialmente y mayormente nublado, aunque sin precipitaciones previstas. Hacia la noche, el termómetro volverá a descender hasta los 10 grados , manteniendo el ambiente frío en toda la región metropolitana.

El SMN anticipa que las condiciones se mantendrán estables durante los próximos días. El viernes tendrá características similares, con temperaturas entre 7 y 13 grados, nubosidad variable y ausencia total de lluvias.

El fin de semana comienza a levantar . Para el sábado se espera una mínima de 9 grados y una máxima de 15, con cielo algo nublado y viento del noreste. El domingo continuará la tendencia ascendente, con registros entre 11 y 16 grados y buenas condiciones meteorológicas.

El lunes del 25 de mayo la jornada será algo más amigable, con mínimas de 12 grados y una máxima de 19, cielo ligeramente nublado y vientos durante la primera mañana, pero amigable para la hora de los pastelitos y el mate.

Fuente: Clarín