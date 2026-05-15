¿Cuánto cuesta impermeabilizar el techo antes de que lleguen las lluvias de invierno?

Impermeabilizar un techo es fundamental para prevenir goteras, filtraciones de agua y humedad , protegiendo la estructura de la vivienda y evitando el deterioro prematuro de techos y paredes . Esta medida preventiva evita la formación de moho, protege la salud familiar y puede aumentar la vida útil de la construcción , además de ahorrar costos de reparaciones futuras.

Según Marina Zamirowsky, especialista en Colores y Tendencias de Sinteplast, hoy impermeabilizar un techo puede costar entre $18.000 y $35.000 por metro cuadrado , dependiendo del estado de la superficie, el sistema elegido y si el precio incluye mano de obra .

Entre las opciones disponibles en el mercado, las membranas líquidas acrílicas son actualmente las más demandadas, por su facilidad de aplicación, elasticidad y durabilidad. Dentro de esta categoría, existen productos específicos que permiten impermeabilizar y, además, sumar beneficios térmicos. A partir de la tecnología reflectiva se refleja más del 80% de los rayos solares y ayuda a reducir hasta 10 grados la temperatura interior , lo que será valorado durante los meses de calor.

¿Membrana líquida o sistemas tradicionales? La principal diferencia es que la membrana líquida genera una película continua, elástica y sin uniones, lo que le permite adaptarse mejor a los movimientos y dilataciones del techo. Además, requiere menos mantenimiento , tiene una aplicación más simple y es apta para superficies complejas o irregulares. Los sistemas tradicionales , en cambio, presentan juntas o solapes que con el tiempo pueden deteriorarse.

En cuanto al mantenimiento de las impermeabilizaciones, Zamirowsky detalla que lo ideal es hacer una revisión a modo de prevención una vez por año , especialmente antes del invierno o de temporadas de lluvias intensas. Pequeñas fisuras, desagües tapados o zonas desgastadas pueden resolverse fácilmente si se detectan a tiempo, antes de convertirse en filtraciones de mayor envergadura. Además, explica que hoy existen productos de alta performance que ofrecen garantías superiores a los 10 años, siempre que se respeten las condiciones de aplicación y mantenimiento recomendadas.

A la hora de detectar los errores más comunes al momento de impermeabilizar, uno de ellos es hacerlo sobre superficies húmedas, sucias o con filtraciones activas sin resolver el problema de base. También es habitual no respetar el rendimiento recomendado del producto o aplicar menos material del necesario, lo que reduce significativamente la vida útil del sistema. Y quizás el error más extendido: esperar a que aparezca la filtración para actuar , en lugar de apostar por el mantenimiento preventivo.

En lo que respecta a las tendencias, la especialista en Colores y Tendencias de Sinteplast asegura que los últimos años creció fuertemente la búsqueda de soluciones que combinen impermeabilización y eficiencia energética . “Los consumidores priorizan opciones más sustentables, de fácil aplicación y con beneficios adicionales como reducción térmica, menor mantenimiento y mayor durabilidad”, finaliza.

Fuente: La Nación