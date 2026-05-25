Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina este lunes 25 de mayo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cuáles son las diez ciudades más frías de la Argentina este lunes 25 de mayo. Según el ranking de los especialistas, La Quiaca (Jujuy) registra la temperatura más baja, con -4°C y humedad del 55%.

El segundo lugar lo ocupa Chapelco (Neuquén) , con una temperatura de -2,6°C, sensación térmica de -4,8°C y humedad del 96%. El podio lo completa El Calafate (Santa Cruz) , con -1°C y humedad del 95%.

El resto del top 10 de las 7 de la mañana está conformado por:

Fuente: TN