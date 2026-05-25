Motín en una comisaría de Balvanera: los presos prendieron fuego colchones y 11 personas fueron hospitalizadas

Una madrugada de terror se vivió en la comisaría vecinal 3, ubicada en Venezuela 1931 , pleno barrio porteño de Balvanera . Todo empezó cerca de la medianoche y en cuestión de minutos se convirtió en un caos absoluto: presos amotinados, fuego, policías intentando contener la situación y los vecinos paralizados por el miedo.

Según las primeras versiones, un conflicto dentro de los calabozos - donde había 72 detenidos alojados -, desencadenó una serie de hechos violentos. Pero, aunque en un primer momento trascendió que varios presos habían podido escaparse en medio de los disturbios, fuentes policiales confirmaron a TN que no hubo ninguna fuga.

En medio de los disturbios, al menos nueve reclusos fueron trasladados a otras comisarías y otros tres fueron derivados al Hospital Argerich. En todos los casos por inhalación de monóxido de carbono.

Un policía también resultó herido y fue retirado en camilla, al igual que los tres presos hospitalizados, quienes salieron esposados.

La tensión escaló cuando dos grupos de 10 policías ingresaron con escudos para intentar controlar la situación.

Los internos bloquearon la puerta con colchones y los prendieron fuego para impedir el avance de la policía .

El humo comenzó a salir por las ventanas y obligó a desplegar un operativo de emergencia que incluyó la presencia de bomberos para sofocar el fuego y ambulancias para asistir a los heridos.

La tensión se extendió durante varios minutos hasta que lograron reducir parcialmente a los detenidos. Ahora, las autoridades trabajan para determinar cómo se originó el motín.

-Noticia que está siendo actualizada.

Fuente: TN