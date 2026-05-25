Hay alerta por niebla para este lunes 25 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el pronóstico para este lunes 25 de mayo, último día del fin de semana largo en todo el país, e indicó que rige una serie de advertencias por niebla en varias provincias, mientras que también hay un aviso de nivel amarillo por tormentas fuertes en Misiones .

La alerta por niebla rige en la provincia de Buenos Aires , Entre Ríos y el sudeste de Santa Fe . Según detalló el SMN, esta advertencia indica la presencia de “fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”.

Tras un domingo con baja visibilidad en distintos sectores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el inicio de la semana estará marcado por un escenario húmedo y estable . Durante la madrugada se registraron bancos de niebla en varias localidades, mientras que las temperaturas mínimas se ubicaron por debajo del promedio habitual de mayo.

Frente a este escenario, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Asimismo, en la provincia de Misiones rige una alerta por tormentas fuertes , con valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados de forma localizada. También es posible que en las zonas afectadas se registre caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

El SMN también emitió el pronóstico para este lunes en el AMBA, en donde las condiciones se mantendrán esencialmente húmedas y con un leve aumento de las temperaturas . En la ciudad de Buenos Aires , el cielo estará mayormente nublado durante todo el día, con una temperatura mínima que comenzó en 11°C y una máxima que alcanzará los 17 grados . Los vientos serán del noroeste y oscilarán entre los 7 y los 12 kilómetros por hora.

Para el martes , en tanto, se espera una jornada de condiciones similares, con cielo algo nublado y presencia de neblina. La temperatura irá de los 10°C hasta los 17°C , con una leve baja de la mínima y estabilidad en la máxima con respecto a los últimos días.

En los días siguientes, se prevé que las temperaturas se mantengan sin grandes cambios, con una leve suba del termómetro hacia el jueves . El miércoles podría registrarse nuevamente neblina y luego persistirá la nubosidad, con vientos que continuarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora.

En tanto, en el resto de las provincias, las temperaturas previstas para este lunes son las siguientes: Córdoba 17 °C y 6 °C; Tucumán 18 °C y 6 °C; Santa Fe 17 °C y 8 °C; Entre Ríos 17 °C y 9 °C; Jujuy 15 °C y 6 °C; Salta 15 °C y 5 °C; Misiones 21 °C y 15 °C. Por su parte, La Rioja registrará 18 °C y 5 °C; Santiago del Estero 19 °C y 10 °C; San Luis 18 °C y 5 °C; San Juan 17 °C y 2 °C; Mendoza 17 °C y 3 °C; Río Negro 16 °C y 5 °C; Chubut 16 °C y 4 °C; y Santa Cruz 7 °C y 3 °C.

Según anticipó Meteored , la última semana de mayo se pronostica que se registrarán condiciones de relativa estabilidad en gran parte del país, especialmente en el centro y norte. A la vez se esperan precipitaciones escasas y una recuperación gradual de las temperaturas .

El sitio especializado también indicó que las lluvias se mantendrían por debajo de los valores normales en amplias áreas de la región Pampeana, el Litoral, el noreste y sectores del noroeste argentino, consolidando un escenario más seco de lo habitual para esta época del año.

Fuente: La Nación