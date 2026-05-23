“Crueldad e ignorancia”: Kicillof cargó contra Milei por los cambios en el régimen de Zonas Frías y pidió que el Senado rechace el proyecto

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , cuestionó este sábado la modificación del régimen de Zonas Frías impulsada por el gobierno de Javier Milei y advirtió que la medida afectará a millones de usuarios de la provincia de Buenos Aires. "Por crueldad, por ignorancia" , sentenció.

A través de un mensaje en su cuenta de X, donde compartió un video suyo desde el partido bonaerense de Tornquist, Kicillof sostuvo que en distintos puntos del territorio bonaerense las bajas temperaturas vuelven indispensable contar con tarifas diferenciales para afrontar el invierno.

" Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno", apuntó el gobernador.

El pasado miércoles, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que modifica la ley de Zonas Frías , que otorga subsidios al gas en regiones de temperaturas bajas. Fue con 132 votos a favor, 105 votos en contra y 4 abstenciones. Así, el oficialismo dio un paso clave para derogar la ampliación impulsada por Máximo Kirchner en 2021.

En ese marco, el mandatario provincial advirtió: "La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa posibilidad a 5 millones de bonaerenses que no pueden pagar la luz, el gas y otras cuestiones básicas".

Y arremetió: "Por crueldad, por ignorancia, el Gobierno nacional vuelve a complicarle la vida a los argentinos . El Senado tiene que rechazar este proyecto" .

Tornquist, 9 AM, 4 grados. Una verdadera zona fría de la provincia de Buenos Aires. Como acá, en muchos otros lugares de nuestro territorio las familias necesitan tarifas diferenciales para poder afrontar el invierno. La modificación del régimen de Zona Fría deja sin esa… pic.twitter.com/d2yJnEwxxU

Fuente: Clarín