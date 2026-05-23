Investigan el incendio de una casa en Villa Amelia, Santa Fe: murió una mujer y su esposo fue internado en grave estado

Una mujer murió y su esposo resultó gravemente herido por quemaduras este viernes luego de que una vivienda de Villa Amelia , un pequeño pueblo situado a 30 kilómetros al sur de Rosario , se prendiera fuego. El hecho ocurrió cerca de las 16:00 horas, cuando personal policial y de bomberos acudió a la casa tras recibir una alerta de incendio .

Luego de que los servicios de emergencia arribaron al lugar, constataron que la mujer ya se encontraba sin vida como consecuencia de las quemaduras sufridas. Mientras tanto, su pareja, un hombre de aproximadamente 70 años, tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Provincial de Rosario .

La causa del siniestro no estaba clara en las primeras horas de la investigación. Sin embargo, según una primera versión recabada en el lugar, se mencionó la posibilidad de que el fuego hubiera sido provocado por la explosión de una garrafa de gas .

A pesar de esto, los investigadores no descartaban otras hipótesis . De acuerdo con la información publicada por Rosario3 , la recolección de pruebas se extendió durante varias horas tanto dentro de la vivienda como en un descampado lindero, donde se desplazó una camioneta de la Policía de Investigaciones (PDI) en búsqueda de nuevas evidencias.

Como parte de las averiguaciones oficiales, los vecinos del pueblo relataron que el esposo de la víctima padecía problemas de salud y tenía dificultades para caminar , pero que la mujer era vista con regularidad haciendo compras en la zona. Asimismo, también plantearon la posibilidad de que una garrafa de gas se hubiera detonado de forma accidental.

Por otro lado, con el avance de las horas, surgió una hipótesis alternativa que comenzó a tomar fuerza entre los investigadores: la posibilidad de que se tratara de un caso de femicidio seguido de intento de suicidio. Sin embargo, no se dieron a conocer los detalles que habrían reforzado esta idea.

El suceso provocó una fuerte conmoción en Villa Amelia, debido a que se trata de un pueblo de apenas 1.300 habitantes en el sur de la provincia de Santa Fe, donde los hechos de estas características son poco habituales. Hasta la noche del viernes, la comunidad permanecía a la espera de novedades sobre el estado de salud del hombre internado y sobre el avance de las pericias policiales en torno a la causa del incendio y la muerte de la mujer.

Cinco personas fueron detenidas en Villa Gobernador Gálvez , en la provincia de Santa Fe, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) junto a efectivos tácticos de la policía provincial. Los operativos respondieron a la investigación de dos hechos: un ataque a tiros contra una vivienda y un incendio intencional en diferentes zonas de la ciudad.

Las detenciones y el secuestro de elementos de prueba se concretaron luego de tareas de inteligencia apoyadas en tecnología de reconocimiento de imágenes, según informó el gobierno provincial. El análisis de registros fílmicos, obtenidos mediante el sistema Lince , permitió identificar movimientos y presuntos implicados en los hechos investigados.

De la misma manera, indicaron que esta herramienta, que utiliza inteligencia artificial para procesar imágenes captadas por cámaras de seguridad, resultó fundamental para la planificación de los allanamientos, según la información oficial.

La investigación sobre el ataque a balazos ocurrido el domingo en una vivienda de Orán al 1900 estuvo a cargo de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) , quienes operaron bajo las directivas de la fiscal Ana Milicic . El día del hecho, desconocidos dispararon contra la propiedad, lo que motivó la intervención policial y el inicio de un trabajo coordinado de análisis de pruebas.

En respuesta a este episodio, la Policía de Investigaciones allanó un domicilio en México al 2400, donde fue detenido Milton José F. , de 37 años. Durante la requisa, los agentes secuestraron cinco teléfonos celulares , una réplica de arma de fuego y un automóvil Ford Falcon , elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su peritaje.

De manera paralela, ejecutaron procedimientos vinculados a un incendio intencional registrado el 25 de abril frente a un domicilio en Guido y Spano al 1600. Además, por orden del fiscal Carlos Covani , se realizaron tres allanamientos en Urquiza al 2100 y en dos viviendas de Levalle al 2500.

Allí fueron aprehendidos Jeremías Lisandro R. G. (18 años), Uriel Carlos Antonio S. (20), Damián Uriel F. (19) y María Soledad B. (46). También se secuestraron teléfonos celulares , dos bicicletas , una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida, un cargador con municiones , cartuchos adicionales, un DVR y prendas de vestir relacionadas con la investigación.

Todos los detenidos fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación . No obstante, las investigaciones continúan bajo supervisión de las fiscalías intervinientes, que analizan las pruebas incautadas y los antecedentes de los aprehendidos para avanzar en la imputación de cargos.

Fuente: Infobae