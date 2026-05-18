Cristian Ritondo sumó un nuevo apoyo a Mauricio Macri y postuló a Diego Santilli como candidato a gobernador de Buenos Aires: “Es el indicado”

El jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo , destacó este lunes la figura de Mauricio Macri porque "pone al país por encima de sus ambiciones personales" y rechazó las declaraciones de Martín Menem , quien consideró que si el expresidente fuera candidato en 2027 "sería funcional al kirchnerismo".

"Falta muchísimo para esa discusión y sería una irresponsabilidad darla hoy porque solo genera ruido ", consideró Ritondo en una entrevista con Radio Rivadavia.

Y marcó: "Lo que está claro es que Mauricio Macri demostró como nadie que pone al país por encima de las ambiciones personales . Lo hizo apoyando este Gobierno antes de que fuera gobierno y apoyando como nunca un expresidente apoyó a otro partido".

En ese sentido, consideró que hoy el rol de Macri "es liderar" el PRO, "recorrer el país y seguir construyendo". "Lo que venga después lo va a decidir él. Sin dudas va a ser pensando en que el país no vuelva para atrás . Confío en su decisión y especular desde otro lugar no es lo natural", agregó.

Ritondo aprovechó también para dejarle un mensaje al Gobierno: " Tiene que ser un ida y vuelta las relaciones, no solamente pedirle al otro . Mauricio siempre ha demostrado el menor egoísmo que he notado en la política argentina desde el '83 hasta ahora".

En otro tramo de la entrevista, Ritondo indicó que el ministro del Interior, Diego Santilli, "es el mejor para liderar el cambio que los bonaerenses necesitan" .

Fuente: Clarín