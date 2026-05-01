Crimen en un cotillón de La Plata: la mujer no tenía deudas en el pago de alquiler del local

La investigación por el crimen de la mujer en un cotillón de La Plata sumó un nuevo capítulo . Desde un principio, la hipótesis con más peso fue la de una presunta deuda de la víctima con el dueño del local, señalado como el único sospechoso.

Sin embargo, en las últimas horas, la investigación reveló que la comerciante, Paula Lastiris, mantenía al día el alquiler del local y que el propietario, Leopoldo Olegario Araoz, no se había presentado a cobrar el pago correspondiente al mes de abril.

Fuentes judiciales informaron al portal local El Día , que frente a este panorama se descartó el móvil de un conflicto económico entre la víctima y el presunto agresor y las autoridades evalúan otras líneas de investigación.

Lo que sigue será clave para definir el nuevo rumbo: se esperan los resultados de la autopsia y de las pericias psicológicas y psiquiátricas al imputado , que fue capturado a las pocas cuadras del lugar de los hechos.

Araoz quedó formalmente detenido y fue sometido a indagatoria, pero por recomendación de su abogado defensor se negó a declarar .

El juez de Garantías, Pablo Nicolás Raele, consideró que existen elementos suficientes para sostener la imputación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso con portación ilegal , según el citado medio.

En el caso interviene la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo. No se descarta que en las próximas horas la causa pueda cambiar de caratula de homicidio a femicidio , lo que agravaría la situación del responsable.

El testimonio del esposo de la víctima, Walter Romero , fue clave para la investigación. En su declaración testimonial, incluida en el expediente, hizo referencia a una relación tensa entre el dueño del local y su esposa , en el marco del alquiler de la propiedad, con episodios de malos tratos .

Sin embargo, fuentes judiciales remarcaron que esos antecedentes son materia de análisis . La investigación continúa para determinar en que circunstancias ocurrió el asesinato de Paula Lastiris en un cotillón de La Plata.

Fuente: TN