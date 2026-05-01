Tras su paso por el Congreso, Adorni denunciará a Tailhade por espionaje y reafirmó su inocencia: “No conozco Disney, y la causa sobre mis viajes y propiedades no tiene gollete”

Luego de su informe de gestión en el Congreso , el jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó este viernes que denunciará al diputado Rodolfo Taihalde por espionaje ilegal y reafirmó su inocencia por el escándalo de sus viajes y propiedades. "No conozco Disney, y esta causa judicial no tiene gollete y no va a prosperar ", aseguró.

Todavía en el centro de la escena por el escándalo de los vuelos privados y las propiedades sin declarar, Adorni volvió a dar hoy una entrevista después de su informe de gestión en el Congreso y de que el Gobierno ordenara la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada.

" Es una causa que no tiene ningún sustento . No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable sino que va a quedar todo demostrado en la justicia. Encima en el medio hubo un montón de mentiras, y yo dije 'guarda que están sacando conclusiones equivocadas'", insistió el funcionario.

El ministro coordinador, cuestionado por la oposición tras su extensa exposición en Diputados por considerar que no dio respuestas ante las acusaciones de irregularidades en su patrimonio, decidió volver a levantar el perfil tras su visita al Congreso con una entrevista con El Observador .

Adorni remarcó durante la entrevista que "va a quedar demostrado que todo está justificado y muchos se han comido la curva". Y fue más allá contra el periodismo: "Han mentido mucho y te diría que todos sabían cómo era mi vida".

En ese sentido, cuando le consultaron si no creía que debía haber dado respuestas cuando comenzaron los cuestionamientos y las denuncias sobre su patrimonio y sus viajes, Adorni se justificó señalando que "las explicaciones hay que darlas en la justicia". Y se quejó: " Hicieron una carnicería mediática y les voy a demostrar que se equivocaron ".

Adorni fue enfático al insistir que "de todas las denuncias que se fueron haciendo no tiene sustento ninguna", y puntualizó en las versiones que daban cuenta de viajes a Disney y Río de Janeiro.

"Esto de decir que 'Adorni viajó', cosa que es mentira. Estuvieron diciendo que fui a Disney, no conozco, no fui nunca. Dijeron que en 2024 estuve en Río, y hace 15 años no voy a Río (...) Como cuando dijeron que me fui a Aruba en primera clase y no chequearon que en ese vuelo no había primera clase ", remarcó. En ese caso, el jefe de Gabinete no negó haber ido a esa paradisiaca playa del caribe.

En ese sentido, el funcionario escaló con vehemencia y sostuvo que no se arrepiente de ninguno de los viajes que hizo con su familia. "Son personales y no me voy a arrepentir de brindarle a mis hijos y mi familia unos dias de vacaciones , ¿estamos todos locos, de qué estamos hablando?", se quejó.

Este lunes o martes, según confirmó el propio exportavoz, dará una conferencia en Casa Rosada después de que Milei ordenara la reapertura de la sala de prensa, que había sido cerrada tras la denuncia de supuesto espionaje ilegal que hizo Casa Militar contra dos periodistas por filmar sin autorización en los pasillos de la sede del Gobierno.

Al justificar la decisión del Gobierno de denunciar al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, Adorni sostuvo que "todos los funcionarios están en peligro de ser espiados".

"Está claro que tenía detalles de movimientos míos y de mi familia, de una procedencia que hay que explicar, pero es un tema que el gobierno hará una denuncia correspondiente porque todos los funcionarios están en peligro de ser espiados", dijo el exvocero.

En esa línea, señaló que "el gobierno va a actuar porque no se sabe cuáles otros funcionarios han sido espiados y en todo caso perseguidos".

Así cruzó Adorni a Tailhade, quien durante su intervención con preguntas en el Congreso cuestionó el uso de custodia policial por parte de la esposa del jefe de Gabinete pese a que, según el legislador, no le correspondía tenerla.

Adorni también se refirió a las versiones que daban cuenta de su posible salida del Gobierno para evitar que las denuncias y los cuestionamientos a su patrimonio salpiquen al Presidente.

"No, para nada, jamás, jamás voy a ceder ante este tipo de presiones", contestó cuando le preguntaron si había pensado en renunciar. "Ni yo ni el Presidente ni Karina Milei, ni ninguno de los ministros", agregó.

Además, destacó que Milei lo apoya y lo acompañó al Congreso como "a cualquiera en el que confía". En ese sentido, volvió a cuestionar las denuncias en su contra: "Mienten con mi patrimonio, mienten con mis causas, mienten con mi posición adentro del gobierno, mienten con el Presidente".

"No tengo nada que ocultar y la justicia lo va a demostrar ", enfatizó.

Fuente: Clarín