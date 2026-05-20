Crimen de Diego Fernández Lima: recomiendan nuevas excavaciones en la casa de Cristian Graf tras un estudio con georradar

La investigación por el crimen de Diego Fernández Lima sumó un nuevo dato técnico . En las últimas horas se conoció el informe del estudio geofísico que personal de Gendarmería Nacional realizó con un georradar en la casa de Cristian Graf , el principal sospechoso del caso , ubicada en el barrio porteño de Coghlan.

De acuerdo con el informe pericial elaborado por la División Prospección Geofísica de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la fuerza federal, los expertos recomendaron realizar nuevas excavaciones en la vivienda de Graf, donde se detectó una anomalía geofísica junto a la medianera derecha del terreno. Según el documento, esa señal amerita una verificación directa mediante excavaciones controladas .

Según precisaron fuentes del caso a Infobae , estas nuevas excavaciones serían comparables, en términos médicos, con la realización de una biopsia: una intervención puntual para verificar qué hay en el sector señalado por el estudio .

Las tareas periciales fueron realizadas el pasado 4 de mayo y contaron con la participación de personal especializado de la GNA, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), efectivos de la Policía de la Ciudad y representantes de la fiscalía. En ese procedimiento, el georradar se aplicó en distintos sectores del patio trasero de la propiedad situada sobre avenida Congreso al 3700, donde el 20 de mayo del año pasado fueron hallados los restos óseos de Fernández Lima.

Mientras se procesaban las imágenes captadas por el dispositivo, la casa de Graf quedó bajo una nueva restricción judicial. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56, a cargo de Alejandro Litvack , hizo lugar a un pedido del fiscal que encabeza la investigación, Martín López Perrando , y dispuso que el patio trasero donde fueron encontrados los restos no pueda ser modificado durante 60 días . El objetivo es preservar tanto la superficie como el subsuelo del terreno ante la posibilidad de nuevas medidas de prueba .

El caso se reactivó luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional anulara el sobreseimiento de Graf y ordenara profundizar la investigación. El tribunal consideró prematura la decisión previa del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 y dispuso que se agoten las líneas investigativas pendientes para esclarecer las circunstancias de la muerte y desaparición del “Gaita”, tal como apodaban a Fernández Lima.

“ Existe una afirmación insoslayable y es que Diego Fernández fue asesinado tras ser atacado con un elemento cortopunzante, luego se lo intentó desmembrar para ocultar el cadáver y finalmente fue ocultado a partir de su enterramiento en los fondos de la vivienda habitada desde aquel entonces y hasta el presente por N.C.G.”, sostuvo el fiscal López Perrando en la apelación al sobreseimiento dictado en octubre pasado, según consigna el sitio fiscales.gob.ar.

Diego Fernández Lima tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984. Ese día, tras regresar del colegio y almorzar con su madre, salió rumbo a visitar a un amigo, pero nunca llegó a destino. La desaparición fue reportada esa noche por sus padres en la comisaría del barrio, y su búsqueda incluyó la difusión de panfletos en la zona y la colaboración de medios de comunicación.

Los restos óseos, hallados en la casa de avenida Congreso 3748, fueron identificados gracias a una muestra genética de la madre del joven, cotejada con los fragmentos recuperados en 2025.

Junto a los restos se encontraron objetos personales, como una corbata escolar, un reloj con calculadora Casio, un llavero náutico, una llave y una moneda japonesa. Los expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense determinaron que la víctima recibió una puñalada en el tórax y fue enterrada a 60 centímetros de profundidad en el jardín de la vivienda.

La fiscalía, de acuerdo con fiscales.gob.ar , continúa impulsando medidas probatorias para reconstruir lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades penales.

Fuente: Infobae