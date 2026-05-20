Hallaron muerta a una docente jubilada y detuvieron a su hijo como sospechoso

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Hay conmoción en la tranquila zona de Junín, localidad ubicada 55 km al este de la capital de Mendoza. En la mañana de este martes se conoció la novedad sobre el asesinato de una mujer en el interior de su vivienda ubicada sobre calle Isaac Estrella, frente al centro de salud de la zona.

El hecho fue caratulado en primera instancia como "averiguación muerte- homicidio agravado", dado a que el cuerpo presentaba lesiones compatibles con quemaduras provocadas por terceros.

La policía Científica ingresó al lugar e inmediatamente informó al Ministerio Público Fiscal que la escena del crimen no contaba con elementos que pudieran indicar que el asesinato se haya producido en ocasión de robo.

Testigos llamaron a las autoridades luego de ver que la casa tenía puertas y ventanas abiertas cuando aún era de madrugada.

Fue así que policía comenzaron a indagar a vecinos de la zona. Uno de los testimonios daba cuenta de una relación problemática con el hijo mayor de esa familia y que tenía que ver con su consumo problemático de drogas.

De esta forma, la justicia pidió encaminar por esa vía la investigación, dado a que ese hombre había sido visto en zonas cercanas al domicilio de la madre, siendo que no existía relación ni diálogo entre ambos.

Con el correr de las horas, la policía logró determinar que la víctima es una mujer que tenía 72 años de edad, se llamaba Margarita Gutiérrez Demaldé. La misma era viuda, docente jubilada, había sido Concejal en la Municipalidad de Junín y era muy respetada en su comunidad.

Alrededor de este mediodía la Oficina Fiscal confirmó que la causa pasó a investigarse como "Homicidio Agravado - Femicidio" tras las últimas pruebas incorporadas al expediente.

Además, se ordenó la inmediata detención de David Demaldé, el hijo mayor de la víctima.

Trascendió además que la mujer era madre de Ever Demaldé, un reconocido entrenador técnico que comenzó trabajando junto a Marcelo Bielsa y se desempeño en Godoy Cruz Antonio Tomba, Independiente Rivadavia, Argentinos y en el fútbol de la India.

La causa continúa en plena etapa investigativa, se aplicó el protocolo de violencia de género y se esperan nuevas medidas para las próximas horas dado que es el segundo femicidio en lo que va del año en Mendoza.

Los restos de Margarita Demaldé fueron trasladados por personal del Cuerpo Médico Forense para ampliar los estudios de rigor.

Personal de Comisaría de jurisdicción continuaba en la jornada recabando información testimonial que pudiera servir para el esclarecimiento y dejar constancia en el expediente judicial.