Crimen de Agostina Vega: el cuerpo fue desmembrado, sigue la búsqueda de todos los restos y Barrelier fue internado por “ideas suicidas”

Después de una semana de incertidumbre y desesperación, Agostina Madeleine Vega (14) fue encontrada asesinada el sábado en un amplio descampado del barrio Ampliación Ferreyra en Córdoba. Pero la búsqueda sigue ya que se confirmó que su cuerpo fue desmembrado y este domingo los investigadores continuaron con los rastrillajes en la zona para intentar recuperar todos sus restos .

En paralelo, el único detenido por el caso, Claudio Gabriel Barrelier (33) , tuvo que ser internado en el hospital de la cárcel de Bouwer ya que los médicos y psicólogos del penal detectaron pensamientos e ideas suicidas.

El Servicio Penitenciario de Córdoba informó que ante esta situación, y siguiendo los procedimientos establecidos, se activó de manera preventiva el protocolo para garantizar su integridad física y psíquica. Ahora el único detenido por el femicidio está internado bajo custodia en el hospital modular ubicado dentro del Complejo Carcelario N.° 1 “Reverendo Padre Luchesse” de Bouwer, donde recibe atención especializada, medicación y seguimiento diario por parte de profesionales de salud mental pertenecientes al Ministerio de Salud de la Provincia.

Además, desmintieron que Barrelier haya llegado a protagonizar un intento de suicidio dentro de la cárcel. Esa versión había trascendido más temprano y la confirmaron los abogados de Gabriel Vega, papá de Agostina, a Clarín .

Pero al final desde el Servicio Penitenciario terminaron confirmando que tuvieron que activar el protocolo, internarlo y medicarlo para que no se provocara autolesiones ni se quitara la vida.

La última imagen de Agostina con vida fue captada el sábado a la noche, cuando ingresó a la casa del único detenido, Claudio Barrelier. El acusado negó primero que fuera ella, pero el viernes reconoció que la chica era la adolescente desaparecida.

Desde ese día se intensificaron los rastrillajes en un extenso descampado de 240 hectáreas , donde finalmente el sábado encontraron los restos de Agostina, campo adentro.

La chica de 14 años había sido vista por última vez el sábado 23 de mayo a las 22.30, en el barrio General Mosconi, en Córdoba. Dijo que iba a la rotisería de su abuelo -que está en la misma cuadra de la casa donde vivía- pero nunca fue.

Se subió a un remis y viajó al barrio Cofico, donde vive Barrelier. Le dijo al remisero que le iba a dar una sorpresa a su madre, lo mismo que les contó a sus amigas en un mensaje de audio: "No sé porque tengo que ir con mi... con el novio de mi mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar ".

Cuando faltaban horas para que se cumpliera la semana de desaparición, su cuerpo fue hallado en un descampado de Ampliación Ferreyra, a 17 kilómetros de la casa de Barrelier, donde las cámaras registraron a Agostina por última vez pero nunca se la vio salir de allí.

Los abogados del padre de Agostina también señalaron que la Justicia rechazó incorporar como querellante a Melisa Heredia, la madre de Agostina. La mujer tuvo que ser sedada nuevamente luego de que le comunicaran que su hija fue encontrada sin vida el sábado.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín