Caso Agostina Vega: la prueba decisiva contra Claudio Barrelier y la falla en el plan criminal

Likes por redes sociales, charlas ocasionales y la confianza que construyó años atrás con la familia fueron el puntapié inicial para que Claudio Gabriel Barrelier concrete su macabro plan contra Agostina Vega. El hombre de 33 años ya conocía a la adolescente de 14 años porque tuvo una relación con su mamá, Melisa Heredia.

El empleado municipal y socio de Instituto de Córdoba aprovechó ese vínculo previo para acercarse a la adolescente. Pero como decía Edgar Allan Poe, no hay crimen perfecto . Hoy el expediente por el homicidio de la adolescente tiene pruebas decisivas que complican a Claudio Barrelier, hasta el momento el único sospechoso e imputado por el asesinato.

Fuentes judiciales confirmaron a Clarín que el cuerpo de Agostina fue descuartizado y puesto en bolsas en un descampado de 240 hectáreas en el barrio Ampliación Ferreyra.

"Es un fisura, siempre venía en un estado poco agradable" , dice un empleado del kiosco de la esquina entre Urquiza y Juan Del Campillo, a metros de la vivienda de Claudio Barrelier. Incluso, cuenta que en muchas ocasiones cortaba la calle porque hacía asados con sus amigos. "No era bien recibido por sus vecinos", agrega.

El sábado 23 Barrelier no fue a comprar al kiosco cigarrillos y cervezas, como solía hacer. Esperó a Agostina, quien salió de su casa en el barrio General Mosconi a bordo de un remís hasta el barrio Cofico y llegó hasta el cruce de las calles Fragueiro y Juan del Campillo, donde la recibió Barrelier, que se encargó de pagar el viaje.

Incluso, la chica le mandó un audio a sus amigas avisando que se iba a ver con Barrelier " para hacerle una sorpresa " a su mamá. Cuando Melisa Heredia notó que su hija no estaba, empezó a llamarla al celular, sonó cuatro veces y después saltó el contestador.

La madre de Agostina le envió mensajes a Barrelier para preguntarle por su hija y éste le confirmó que la había visto pero le mintió al decirle que se había ido con " un noviecito ". En las primeras horas del domingo, la familia hizo la denuncia.

El remisero que la llevó reconoció a Agostina en la foto de búsqueda durante el entretiempo del partido entre Belgrano y River Plate y se comunicó con la madre. Ahí le dijo que la dejó en la esquina de Mariano Fragueiro y Juan del Campillo, en el barrio Cofico.

En las imágenes que tiene la fiscalía, se ve a Agostina caminando junto al detenido hacia la casa de Barrelier, ubicada a una cuadra y media del lugar donde la dejó el remís. Ambos ingresaron a la vivienda de portón blanco oxidado. Adentro se encontraba la pareja de Barrelier, Marianela, y su hija de 11 años.

Debido al testimonio del remisero y los videos de las cámaras de seguridad de un centro de odontología que se ubica casi en la esquina de Avellaneda, el martes 26 la fiscalía pidió la detención de Barrelier y se lo imputó por el delito de "privación ilegítima de la libertad calificada" , ya que era la última persona que vio con Agostina.

Un día después, se realizaron alrededor de 19 allanamientos, uno de ellos en la casa del hombre de 33 años y, además, se activó la Alerta Sofía.

El sospechoso sostuvo ante la Justicia la versión del "joven en un auto rojo" que habría pasado a buscar a Agostina y que él habría ayudado a que se viera con ese muchacho. Aclaró que la menor de edad nunca estuvo en su casa y que la chica a la que se ve ingresar con él de noche en una filmación era su propia hija.

Sin embargo, después se retractó y reconoció que la joven que ingresó a su casa era Agostina Vega (14). No había imágenes de las cámaras que registraran que la adolescente se fuera del domicilio de Barrelier. Agostina no salió de ahí con vida.

La prueba que terminó de orientar la investigación fueron las imágenes registradas por un domo policial ubicado a unos 400 metros de uno de los accesos al barrio Ampliación Ferreyra. Las cámaras captaron el momento en que Barrelier llegó a la zona a bordo del Ford Ka de su amante, a unos 17 kilómetros de su vivienda.

La misma cámara que había captado el momento en que ingresaba Agostina a la casa de Barrelier mostró cómo el lunes 25 el hombre de 33 años cargaba en el auto prestado un tacho de 20 litros y varias bolsas negras de consorcio.

Según reconstruyeron los investigadores, el lunes 25 el vehículo ingresó a la zona a las 11.45 y permaneció allí durante media hora. A las 12.15, las cámaras volvieron a registrarlo cuando abandonaba el lugar, donde después se encontrarían los restos del cuerpo de Agostina.

Incluso, un vecino donde se concentró la búsqueda informó que un auto de color negro entró a gran velocidad a un sector con basura, dejó algo e inició una fogata.

Finalmente, este sábado el caso tuvo el peor desenlace. Los restos estaban enterrados a poca profundidad, en un pozo cercano a una acequia, tapado con tierra. Fue un perro rastreador el que señaló el lugar.

El cuerpo de Agostina fue descuartizado y puesto en bolsas que fueron halladas en el descampado. Este domingo, volvieron los rastrillajes al lugar ya que faltan partes de la adolescente.

En paralelo, durante los controles médicos y psicológicos, detectaron "ideas y pensamientos suicidas" en Barrelier, quien fue alojado en una celda de la cárcel de Bouwer el martes 26 de mayo por la noche.

Si bien los abogados de Gabriel Vega, papá de Agostina, indicaron que el sospechoso había intentado quitarse la vida, desde el Servicio Penitenciario de Córdoba lo desmintieron "de manera categórica".

El hombre permanece internado bajo custodia permanente en el hospital modular ubicado dentro del complejo carcelario, "donde recibe atención especializada, medicación y seguimiento diario por parte de profesionales de salud mental pertenecientes al Ministerio de Salud de la Provincia".

Además, se confirmó otra evidencia clave. Las pericias de los forenses que examinaron la casa de Barrelier dieron positivo a la prueba de Luminol, incluso en elementos cortantes.

Este domingo podrían estar los primeros resultados de la autopsia que revelarían datos importantes como si fue abusada sexualmente y cómo murió. Otra cuestión a determinar es si hubo otras personas involucradas en el asesinato de Agostina, ya sea como coautores o como encubridores.

El fiscal Raúl Garzón decidió cambiar la calificación legal contra Barrelier, que ya no tiene más abogado privado, tras la renuncia de Jorge Sánchez del Bianco, por homicidio con algún tipo de agravante.

Por su parte, Damián Rochia -gerente general del club Instituto de Córdoba- afirmó a este medio que Barrelier era "socio de la institución y que ingresaba al estadio a ver los partidos porque no existía ningún impedimento".

"No conocíamos su situación judicial, nunca recibimos ninguna notificación para suspender el ingreso", dijo. Además, aclaró que no representa el espíritu de la institución.

" Lo que hizo fue una aberración . Nuestra comisión de género se expresó y se solidarizó con la familia de la nena. Estamos a disposición de la Justicia", cerró.

Redactora en la sección Sociedad.

Fuente: Clarín