Corte de tránsito y protesta salarial contra un ministro de Axel Kicillof

Con un corte de tránsito en el centro de la ciudad de La Plata, el sindicato Asociación de Empleados del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Aemopba) reclamó aumento salarial en una protesta destinada al titular del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis .

La protesta se desarrolló en la esquina de 7 y 58, donde tiene su sede el ministerio que conduce el exintendente de San Martín. El secretario general de Aemopba, Gustavo Del Giorgio, afirmó al diario El Día que el gremio se encuentra en “un proceso de reclamo de recomposición salarial que se torna urgente e indispensable”.

“Solicitamos a la Provincia que nos haga una mesa paritaria sectorial, que nos permita discutir la bonificación del 3%. Es un incumplimiento que tuvo la Provincia porque quedó establecido en una paritaria que se iba a abrir al año siguiente y nunca se abrió”, dijo Di Giorgio. “Tenemos salarios que subieron por debajo de la inflación y es por eso que salimos a la calle y el reclamo se va a profundizar la semana que viene ”, adelantó el sindicalista, que especificó que el reclamo afecta a 1500 personas que trabajan en el ministerio que conduce Katopodis.

“Tenemos un salario básico que ronda los $250.000, pero tenemos la bonificación que nos permite hacer una diferencia. Los sueldos pueden llegar a $1.100.000″, especificó Del Giorgio.

Desde el ministerio indicaron a LA NACION que “la paritaria es provincial, no ministerial”, y completaron: “Tenían reclamos con las horas extras y se accedió a lo que pedían. Piden modificar la cláusula del 3% (por productividad) y es algo que está en estudio”. Afirmaron que la protesta consistió en una retención de tareas y un corte de tránsito “durante cinco minutos”.

A diferencia de lo planteado por los manifestantes, desde el ministerio sostuvieron que “el sueldo de bolsillo mínimo de la categoría técnica más baja es $1.208.000″ y que esa remuneración “es el más alta de la provincia en el marco de la Ley 10.430 [la ley de Estatuto y Escalafón para el Personal de la Administración Pública]”. Agregaron que la mitad de ese salario es “el básico” y que “la bonificación básica es del 125%”.

Si bien admitieron que “los sueldos, claramente, no alcanzan”, desde el entorno de Katopodis subrayaron que, “desde que llegó el ministro se avanzó bastante en cosas que venían muy atrasadas y eran solicitud de los gremios”. En ese sentido, enumeraron que “se está arreglando todo el edificio [del ministerio] con una restauración integral”, que “desde la década del 60 [cuando se inauguró] no se le había puesto un peso”.

Fuente: La Nación