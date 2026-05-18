Corrupción en AFA: la Justicia autorizó a “Chiqui” Tapia a salir del país para ir a la Champions y el Mundial

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, fue autorizado este lunes por la justicia a viajar con la selección argentina al mundial de fútbol que se disputará desde el mes que viene en México, Estados Unidos y Canadá.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que el juez en lo Penal Económico Diego Amarante aceptó el pedido de Tapia para salir del país desde el próximo 27 de mayo hasta el 21 de julio. Además del mundial, la autorización incluye un viaje a Europa para estar en la final de la "UEFA Champions League" y en dos amistosos que la selección que dirige Lionel Scaloni jugará en Estados Unidos.

Tapia junto a otros dirigentes de la AFA está procesado por retención indebida de impuestos y aportes por 19.300 millones de pesos y tiene una prohibición de salida del país, por lo que cada vez que quiere viajar debe pedir autorización judicial. Lo mismo el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , que por el momento no pidió permiso para ir al mundial.

El viaje de Tapia y el mundial se darán en la antesala de dos definiciones clave que debe tomar la justicia en las causas que involucra al titular de la AFA. Por un lado, la Cámara en lo Penal Económico debe decidir si ratifica o no su procesamiento en la causa de los aportes. Si lo hace, Tapia -que no pudo apelar su procesamiento porque a su defensa se le venció el plazo- quedará en condiciones de ser enviado a juicio oral.

Y el mismo tribunal debe resolver en qué juzgado se investigará la compra de la mansión de Pilar que se le atribuye a Toviggino.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín