Córdoba será sede del primer congreso sobre “Soledad no deseada” y pone el foco en un cambio social silencioso

La ciudad de Córdoba será sede del I Congreso Argentino sobre Soledad No Deseada, un evento que buscará poner en el centro del debate un fenómeno que crece a nivel global.

El encuentro se realizará los próximos lunes 18 y martes 19 de mayo, en la Universidad Provincial de Córdoba, donde se reunirán a especialistas, investigadores y funcionarios de todo el país y del exterior.

“La soledad no deseada es la epidemia del siglo XXI. No es solo un sentimiento de tristeza, es un factor de riesgo para la salud física y mental que debemos abordar desde el Estado. ”, expresó el intendente Daniel Passerini.

La iniciativa es impulsada por la Municipalidad de Córdoba junto a organismos académicos y sociales, en un intento por abordar de manera integral esta.

"Nuestro compromiso es transformar a Córdoba en una ciudad que acompaña, que integra y que genera vínculos para que nadie se sienta solo", agregó el jefe comunal.

El congreso buscará analizar un fenómeno complejo vinculado a la fragilidad de los vínculos, los cambios demográficos y las transformaciones culturales propias de la vida urbana. En ese sentido, distintas ciudades del mundo ya comenzaron a diseñar políticas específicas, entendiendo que la calidad de vida no depende solo de la infraestructura, sino también de las redes sociales que sostienen a las personas.

Durante las jornadas se presentará además el primer estudio local sobre cómo perciben la soledad los cordobeses, elaborado por el "Observatorio de la Soledad No Deseada", un insumo clave para orientar futuras políticas públicas en la ciudad.

El evento contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales en salud, políticas públicas e investigación social, entre los que se destaca Juan Carlos Mansilla, secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones del municipio, quien actualmente impulsa políticas de abordaje territorial y asistencia en la ciudad.

Además, habrá mesas de debate, talleres y presentaciones sobre temas como el impacto del envejecimiento poblacional, la relación entre vínculos sociales y salud mental, y estrategias comunitarias para fortalecer la integración social.

Desde el municipio remarcan que el congreso no será solo un evento académico, sino el inicio de una estrategia más amplia para prevenir el aislamiento y fortalecer el tejido comunitario. La propuesta incluye articular redes institucionales a nivel nacional e internacional y promover experiencias que ayuden a reconstruir vínculos sociales.

Con esta iniciativa, Córdoba busca posicionarse como una de las primeras ciudades del país en abordar un fenómeno que, cada vez más, empieza a ser reconocido como un desafío central para las sociedades contemporáneas.

Fuente: Clarín