Córdoba: rescataron a una mujer que era mantenida en cautiverio y abusada por su pareja en un pueblo abandonado

Una mujer fue rescatada durante las últimas horas en un paraje rural ubicado al noroeste de Córdoba, donde habría sido mantenida en cautiverio y sometida a abusos sexuales, psicológicos y físicos por parte de su pareja. El lugar era de difícil acceso, y de acuerdo a las autoridades se trata de “un caso infernal”.

El dramático hecho habría ocurrido en Canteras del Iguazú, un antiguo asentamiento minero al que la Patrulla Rural accedió luego de un trabajo en conjunto con la Fiscalía. Se trata de un paraje rural aislado, ubicado en las cercanías de la localidad de Characato, en el departamento Cruz del Eje.

Las autoridades pudieron entrar al lugar después de que se presentara una denuncia del entorno familiar de la víctima. Una vez allí, encontraron a la mujer que, según indicaron desde el Ministerio Público Fiscal, habría sido sometida durante un período prolongado en un contexto de violencia física, psicológica y control coercitivo, entre otras conductas bajo investigación.

La víctima fue puesta a resguardo, se encuentra contenida y acompañada por su familia, indicaron las autoridades. El hombre, en tanto, fue detenido e imputado por abuso sexual con acceso carnal reiterado y privación ilegítima de la libertad agravada.

Las autoridades no informaron cuánto tiempo habría durado la situación de abuso, por eso es clave el testimonio tanto de la víctima como del victimario. Se espera que ambos puedan hablar en los próximos días. El detenido, cuya identidad no fue revelada, permanece a disposición de la Justicia de Córdoba.

Su detención fue posible gracias a un operativo coordinado entre esa fiscalía, la Unidad Judicial de La Falda -dependiente de la Fiscalía de Cosquín- y personal de la Patrulla Rural. En la causa interviene la Fiscalía de Instrucción Multifuero de Cruz del Eje, a cargo de la fiscal Sabrina Luciana Ardiles.

Fuente: Clarín