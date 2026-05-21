Tragedia en la Vaca Muerta mendocina: explotó un camión cisterna y murieron dos trabajadores petroleros

La explosión de un camión cisterna en una base petrolera causó la muerte de dos operarios que trabajaban en la zona de Chachahuén Sur , en Pata Mora, a 340 kilómetros de la ciudad de Malargüe .

El trágico accidente ocurrió cerca de las 19.35 del miércoles, en una cisterna perteneciente a la empresa TSB , en medio de la llanura donde se ubica la llamada Vaca Muerta mendocina .

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Sanchuc (47) , quien murió en el lugar, y Gastón Antonio Andrada (40) , quien alcanzó a ser trasladado de urgencia hacia un centro asistencial de Rincón de los Sauces (Neuquén). Pero, debido a la gravedad de las heridas sufridas, falleció minutos después .

La explosión ocurrió en una base petrolera de Chachahuén . Según las primeras actuaciones del Ministerio de Seguridad de Mendoza, es una cisterna perteneciente a la empresa TSB .

Al arribar al lugar, personal policial entrevistó al supervisor de planta, quien manifestó haber escuchado u na fuerte explosión y posteriormente observó una nube de gas .

Los policías constataron que uno de los operarios había muero en el lugar, mientras que el otro trabajador fue trasladado en grave estado para recibir asistencia médica, donde minutos después falleció.

La localidad de Pata Mora está ligada íntimamente a la actividad petrolera y minera. Localizado a 340 kilómetros al Sur de la ciudad cabecera de Malargüe y en el límite con Neuquén, es un enclave estratégico para la actividad hidrocarburífera , conocida como la Vaca Muerta mendocina; que atraviesa un proceso de reinversión para convertirse en un gran parque industrial y polo logístico.

La investigación de la muerte de los operarios está a cargo de la Unidad Fiscal de Malargüe.

Fuente: Clarín