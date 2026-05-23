Conmoción en Corrientes: investigan la muerte de una anestesista hallada por los bomberos tras ser convocados por un incendio que no existió

Eduarda Fátima Bergalli, una afamada anestesista de la ciudad de Esquina, en Corrientes, fue hallada muerta el miércoles último en el patio de su casa y las confusas circunstancias en las que los bomberos locales encontraron su cadáver llevaron a la justicia a abrir una investigación sobre las causas de su deceso.

Si bien los bomberos relataron que acudieron a la vivienda de Sargento Cabral al 700 tras recibir un llamado que alertaba sobre posibles incidentes y la presencia de humo en el lugar, hasta este viernes la justicia mantenía la expectativa en torno a los resultados de la autopsia que estaba en elaboración.

Lo llamativo del caso fue que al llegar los bomberos dijeron que no encontraron humo, ni focos ígneos, solo el cuerpo de la mujer " tirada en el patio, sin signos vitales" , de acuerdo al testimonio del brigadista Gabriel Gutiérrez.

Según las declaraciones del bombero a la prensa local, fueron convocados porque “ un vecino vio un alboroto y pensó que era un incendio , entonces llamó a los bomberos”.

Bergalli, quien vivía en esa casa con su marido, " estaba hacía rato fallecida por la rigidez de sus piernas y el cuerpo”, añadió el bombero y relató que con sus colegas intentaron hacerle reanimación sin éxito.

El fiscal Gustavo Mosquera inició la investigación bajo la carátula de "averiguación de causal de muerte" y ordenó la realización de una autopsia.

Alrededor de las 9, los bomberos recibieron el llamado de auxilio. Y, al llegar a la vivienda junto a la policía recibieron el testimonio del marido de la médica quien afirmó que la había encontrado con una soga atada al cuello y a una columna de cemento.

La Policía precintó el lugar para las pericias correspondientes y, según fuentes judiciales citadas por distintos diarios de Corrientes, la casa presentaba desorden y objetos revueltos .

Los agentes policiales secuestraron la soga de polipropileno, un cable, teléfonos celulares, una carta y varias cajas y tabletas de medicamentos vacías.

Ante las dudas que surgieron entre los investigadores, el fiscal decidió ampliar las pesquisas en torno a una muerte por asfixia por ahorcamiento, dado que hubo vecinos que alertaron sobre movimientos y pedidos de ayuda en la vivienda.

Si bien la única persona que se encontraba en la vivienda de la víctima era su esposo, el fiscal no dispuso su arresto dado que toda la escena de la muerte y el deceso en sí mismo son materia de investigación.

Y, para ello, las fuentes destacaron que es clave conocer los resultados de la autopsia que se realiza en el Instituto Médico Forense, en la ciudad de Corrientes.

Los vecinos de Esquina se manifestaron en las redes a modo de "luto" por la muerte de la anestetista de 37 años que era especialista en medicina para el alivio del dolor.

Fuente: Clarín