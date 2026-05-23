Investigan a falsos policías que intentan entrar en casas a pocos metros de la Gobernación en La Plata

Dos hombres vestidos como falsos policías recorren casas en pleno centro de La Plata simulando controles de seguridad. La maniobra quedó registrada por una cámara de seguridad de una de las viviendas y el vecino platense realizó la denuncia. Ahora, los investigadores cuentan con la imagen para poder identificar y detener a los nuevos poliladrones.

Lo curioso es que la arriesgada maniobra la realizan a metros de donde se encuentra la casa de gobierno provincial, en pleno centro . Según confirmaron fuentes policiales son varios los vecinos de la zona de calle 58 entre calles 2 y 3, quienes vieron el accionar de los falsos policías.

Según denunciaron, se acercan a alguna de las viviendas en forma puntual y utilizan el siguiente ardid: "Necesitamos verificar si las cámaras funcionan correctamente" . Esa es la excusa que uitilizan para acceder con facilidad a la vivienda.

Las imágenes con que se realizó la primera de las denuncias data del 7 de mayo. Pero, según aseguraron los vecinos al sitio 0221, las maniobras se repitieron a lo largo del mes en dicho barrio platense.

Según consta en la presentación realizada ante la Fiscalía General de La Plata, los sospechosos recorren casas asegurando pertenecer a la Policía y afirman que necesitaban revisar "cómo funcionan las cámaras de seguridad".

La primera de las denuncias fue realizada por un médico que perteneció a la Policía de 69 años, Alfredo L. quien contó que los sospechosos tocaron su timbre y le pidieron ingresar para "verificar el tema de las cámaras". El ardid fue alrededor de las 15.30, en pleno día.

En la denuncia, el jubilado detalló que uno de los sospechosos llevaba consigo una mochila y el otro estaba con un chaleco de seguridad de la Fuerza y portaba un arma de fuego que llevaba en la cintura. "No tenían aspecto de ser efectivos policiales y tampoco el procedimiento no coincidió con los protocolos habituales que se utilizan en la fuerza", detalló el hombre en la denuncia.

Por lo que registraron las cámaras de seguridad, los sospechosos actuaban "al voleo" y en casas que hubiera cámaras de seguridad a la vista. De hecho, la denuncia del jubilado describe a la perfección la vestimenta y actitud de los falsos policías. Uno de ellos, con el chaleco antibalas con la inscripción "Delitos Complejos".

El caso quedo bajo la investigación de la UFI Nº 8 de La Plata, quienes en base a las filmaciones aportadas buscan identificar a los impostores.

Fuente: Clarín