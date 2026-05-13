Conmoción en Córdoba: una nena de cuatro años murió tras ser atacada por un perro que la mordió en el cuello

Una nena de 4 años murió este miércoles tras ser brutalmente atacada por un perro en el valle de Punilla, en Córdoba .

El dramático hecho ocurrió cerca de las 12 frente al cementerio local de Cosquín y causó conmoción entre los vecinos de la localidad cordobesa.

Según indicó el Diario Cosquín , la nena había salido sola de su casa. Fue en ese momento que el animal la sorprendió: cuando quiso ponerse a resguardo, la empezó a morder y le provocó graves heridas en la zona del cuello.

En pocos minutos llegaron al lugar un servicio de emergencias, la Policía, la Guardia Local y Bomberos para asistir a la nena. Sin embargo, pese al trabajo de los médicos, no lograron salvarla.

Tras el episodio, la Justicia abrió una investigación para determinar cómo se desató el ataque . Por el momento, no trascendió si el perro tenía dueño o si era de la familia de la víctima.

La investigación recayó en la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, a cargo de Silvana Pen, quien se encuentra trabajando en el lugar para esclarecer las circunstancias del hecho.

Semanas atrás, una nena de seis años fue atacada por un perro de raza pitbull dentro de una vivienda de Empalme Graneros, en Rosario, y debió ser hospitalizada.

El hecho se produjo cuando la víctima estaba jugando en la casa de una amiga . Según la investigación, en la propiedad se encontraba un pitbull, propiedad de los dueños de la casa, que se abalanzó sobre la niña y comenzó a morderla .

Si bien los padres de su amiga lograron intervernir y controlar al animal, la nena sufrió múltiples mordeduras, especialmente en la cabeza y en la pierna . Por este motivo, debió ser trasladada al Hospital de Niños Zona Norte.

Tras el hecho, intervino la policía y la propietaria del animal fue demorada por las autoridades policiales , en una causa que en principio fue caratulada como lesiones por mordedura de perro.

Fuente: TN