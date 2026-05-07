Condenaron a una familia en Mar del Plata por el crimen de un hombre que fue asesinado delante de su hermana

Un jurado popular declaró culpables por unanimidad a los cuatro integrantes de una familia por el crimen de un hombre de 39 años cometido en abril de 2024 en Mar del Plata . El veredicto fue comunicado ante el juez Gustavo Fissore y el fiscal Carlos Russo .

Se trata de la familia Rivera donde los hijos, Héctor Ismael “El Paisa” y Pedro Damián Rivera, fueron considerados coautores de homicidio doblemente agravado por concurso premeditado de dos o más personas y uso de arma de fuego, por lo que les cabe una pena de prisión perpetua . En tanto los padres, Pedro Ismael Rivera y Mónica Graciela Bazán , fueron considerados partícipes secundarios del mismo delito de homicidio agravado, un delito que tiene una pena de entre 10 y 15 años de reclusión, aunque el monto definitivo de sus condenas será establecido en una audiencia de cesura que el juez fijará en los próximos días. Ambos permanecen actualmente con prisión preventiva domiciliaria .

Según la reconstrucción del hecho que se hizo durante el debate oral, la víctima, identificada como Walter Bravo, fue sorprendida por los agresores alrededor de las 16 horas del 24 de abril, cuando caminaba junto a su hermana por la calle Los Manzanos , entre Bormida y Loma Verde.

La información publicada por La Capital de Mar del Plata indicó que la violenta secuencia se inició con Héctor Ismael Rivera, quien extrajo un arma blanca para detenerlo . Poco después, llegó al lugar una camioneta roja de la que descendieron los restantes integrantes de la familia. Fue Bazán quien lo redujo con un objeto punzante que utilizó para herirlo.

Estando en el suelo, Bravo fue inmovilizado con las rodillas sobre su espalda y, en ese estado de indefensión, Pedro Damián le apuntó a la cabeza y disparó el arma de fuego . Los cuatro agresores abordaron el vehículo y se retiraron del lugar.

Durante las audiencias, el testimonio de la hermana de la víctima resultó determinante. La mujer describió ante el jurado cómo actuó cada uno de los acusados durante el ataque. Las pericias técnicas y la autopsia confirmaron que Bravo recibió un disparo a quemarropa cuando ya estaba inmovilizado en el suelo.

La fiscalía logró desacreditar la versión inicial de los imputados, quienes al entregarse en la Delegación Departamental de Investigaciones —cuatro días después del hecho— sostuvieron que había sido un accidente durante un forcejeo. El cruce de mensajes previos al hecho y los testimonios presentados en el juicio demostraron que los cuatro acusados actuaron de manera coordinada, lo que respaldó la agravante por concurso de personas.

Según lo establecido en el juicio, entre la víctima y los integrantes de la familia Rivera existían disputas de larga data . Tras el crimen, los acusados escaparon en la camioneta, la cual fue hallada abandonada a los pocos días. Una semana después del homicidio, luego de varios allanamientos en distintos domicilios, los cuatro integrantes de la familia se entregaron en sede policial.

La defensora de los imputados, Sandra Pérez, participó del proceso junto a la fiscalía. El juez Fissore comunicará en los próximos días la fecha para la presentación de pruebas correspondiente a la audiencia de cesura de los padres, instancia en la que se fijará la condena definitiva dentro del margen legal establecido.

R. R. González fue condenado a seis años de prisión efectiva por el Tribunal Colegiado de San Salvador de Jujuy por tentativa de homicidio , tras apuñalar a un hombre en una pelea callejera en el barrio Punta Diamante .

El hecho ocurrió en enero de 2026 , alrededor de las 20.30 , cuando la víctima, R. L. V. , caminaba junto a su pareja y su primo por la avenida Ricardo Alfonsín al llegar a la calle Vuelta de Obligado . González y un grupo de familiares comenzaron a insultar a R. L. V., quien respondió. La situación escaló hasta convertirse en una pelea, momento en que el agresor extrajo un puñal y le provocó una herida en la parte baja del abdomen . El primo de la víctima también fue agredido por personas cuya identidad no pudo establecerse.

R. L. V. se retiró del lugar por sus propios medios y llegó a su domicilio, donde fue atendido por personal del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria .

La sentencia fue dictada por los jueces Rodolfo Miguel Fernández , Mario Ramón Puig y Claudia Cecilia Sadir , quienes evaluaron testimonios y pericias médicas para determinar la responsabilidad penal del acusado. La acusación estuvo a cargo del fiscal Juan Sorbello y la defensa, de la abogada Rita Luciana Vilte .

Fuente: Infobae