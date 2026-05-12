Con la oposición dividida, Manuel Adorni zafaría de la interpelación en Diputados y el Gobierno respira

Los diputados de la oposición crítica mantienen negociaciones frenéticas para juntar el quórum con miras a la sesión convocada para el próximo jueves en la que intentarán emplazar el tratamiento en comisión del pedido de interpelación con moción de censura de Manuel Adorni , investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Pero, una vez más, los gobernadores serán clave para blindar al jefe de Gabinete, que sigue siendo sostenido por el presidente Javier Milei .

Las proyecciones no son alentadoras para los legisladores que empujan la ofensiva contra el ministro coordinador, ya que aún con la presencia garantizada de la mayoría del peronismo, que no rubricó el pedido de sesión, no se alcanzan los 129 diputados para abrir el recinto de la Cámara baja .

La sesión formalizada este martes incluye en su temario una serie de proyectos que no tienen dictamen y para ser tratados sobre tablas se requiere de los dos tercios de los presentes, una mayoría que no tiene. Por eso, la oposición buscará el emplazamiento para que las iniciativas puedan ser debatidas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Poderes, Peticiones y Reglamento, ambas controladas por el oficialismo.

Los impulsores del proyecto alentaban alguna ilusión de alcanzar el número para el quórum después del comunicado de Mauricio Macri despegándose un poco del Gobierno, pero desde el bloque de Cristian Ritondo desestimaron la posibilidad de acompañar la propuesta y confirmaron que no bajarán al recinto.

En la previa, el bloque de Unión por la Patria dejó trascender que hubiera preferido ir con un temario ampliado con temas económicos y sociales. Por eso se abrieron las negociaciones para acercar posiciones, aunque las distintas tribus que integran el peronismo, en su mayoría, prometen bajar a sus bancas.

Además, entre los proyectos que se incluyeron en el temario está una propuesta presentada por el jefe de bloque de UP, Germán Martínez, quien en la presentación del informe de gestión de Adorni del 29 de abril , ya había anunciado su intención de hacer el camino constitucional hacia la destitución del ex vocero presidencial.

Por el momento, la oposición apenas supera los 110 diputados entre los 93 del peronismo, 4 de la izquierda, 2 de la Coalición Cívica, 2 de Encuentro Federal, Natalia De la Sota y el puntano Jorge "Gato" Fernández.

Una de las apuesta de los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, quienes son los promotores de la sesión, es tratar de sumar diputados de Innovación Federal, pero por ahora sólo se anotaron a Claudio Alvarez (San Luis) y Yolanda Vega (Salta), quienes acompañaron el pedido de interpelación de Adorni impulsado hace un mes por el escándalo cripto LIBRA cuando se reunieron 125 votos.

En tanto, Provincias Unidas, que en el anterior intento acompañó sin fisuras, en este test sólo aportará 6 de 18 diputados porque los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio "Nacho" Torres (Chubut) no apoyan la maniobra de volver a citar al jefe de Gabinete. El jujeño Carlos Sadir dividió sus fuerzas y mandó a Inés Zigarán a firmar el pedido de sesión mientras que Jorge Rizzotti reservó su voto.

Para los diputados de Córdoba que tienen como referente a Juan Schiaretti el tema está agotado y confían que el caso Adorni siga su camino natural en la Justicia. Aunque si Milei mantiene su "obstinación" por ratificar al jefe de Gabinete no descartan dar un giro en el futuro.

La dupla del MID Oscar Zago-Eduardo Falcone, que estuvo ausente en el primer intento, mantiene el pedido de renuncia del ministro coordinador, pero no acompañará la movida parlamentaria. Ambos entienden que es un problema político que debe resolver el Gobierno. Tampoco se sumaría la radical Karina Banfi, quien votó por la interpelación de Adorni en su momento, pero entiende que el vocero de Milei ya tiene la condena social y sólo resta la resolución de la Justicia.

Por su parte, Marcela Pagano, quien fue otra de las legisladoras que faltó a la sesión de hace un mes, se mantiene expectante a la convocatoria pese a que la ex oficialista impulsó la denuncia para que la justicia investigue los viajes y las propiedades de Adorni. También está sin definir la posición de la neuquina Karina Maureira, quien responde al gobernador Rolando Figueroa y ya votó el pedido de interpelación del jefe de Gabinete.

El misterio se mantiene sobre cómo se posicionarán los 3 diputados de Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil . En la sesión del 8 de abril, los legisladores votaron a favor del pedido de emplazamiento tanto el impulsado por la camporista Paula Penacca (juntó 124 votos a favor) como el presentado por Ferraro. Sin embargo, en UP nadie da por seguro que vuelvan a repetir.

Y siguiendo con el cuadro peronista, los 3 diputados tucumanos mantendrán su rechazo a la interpelación, sobre todo luego de que su jefe político el gobernador Osvaldo Jaldo destacara el informe que presentó Adorni el 29 de abril.

La Libertad Avanza contará con el acompañamiento del PRO y la UCR, que coinciden que el caso debe ser resuelto en la Justicia; dos salteños de Gustavo Sáenz , los sanjuaninos de Marcelo Orreg o, el rionegrino Sergio Capozzi y el santacruceño José Luis Garrido.

Incluso, en el campamento oficialista especulan que algunos K no bajen al recinto. "Adorni no está imputado y la doctrina justicialista dice que mientras no esté condenado no se puede avanzar con la expulsión" , advirtió un operador libertario al recordar los argumentos del kirchnerismo cuando se impulsó el pedido de desafuero de Julio De Vido casi una década atrás.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín