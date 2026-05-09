Con goles de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami le ganó a Toronto como visitante por la MLS

Inter Miami , con Lionel Messi determinante en el resultado, derrotó por 4-2 como visitante a Toronto este sábado en el BMO Field por la fecha 12 de la temporada regular de la MLS , la liga norteamericana. El rosarino marcó un gol, asistió a Luis Suárez y Sergio Reguilón en los suyos y le cedió el tiro libre que Rodrigo De Paul pateó mal, pero marcó un golazo en el rebote.

Las primeras llegadas de cierto peligro fueron para el local, con un tiro libre que llegó a las manos del arquero Dayne St. Clair y una serie de remates que se fueron desviados, uno de ellos por encima del travesaño. En el primer cuarto de hora, a Inter Miami le costó acercarse hasta el área rival y sufrió algunos sustos por pérdidas de la pelota en la salida.

Hasta allí, Leo podía generar poco y sufría repetidas faltas. Casi llegando a los 25 minutos, se asoció con De Paul y el uruguayo Luis Suárez para una primera aproximación que se fue por la línea de fondo. Luego, un tiro libre que resolvió desviado. Fue un anticipo de lo que vendría, con una sorpresa...

A un minuto del final, desde una posición en la que podía patear el número 10, el que lo hizo fue Rodrigo, cuyo tiro inicial rebotó en un jugador de la barrera. Pero tomó el rebote de aire y convirtió la apertura del marcador con un soberbio remate cruzado al otro palo que había apuntado inicialmente. Un golazo en el primer tiro al arco acertado del visitante.

Rodrigo De Paul with a golazo! 💥 @InterMiamiCF strikes first in Toronto. pic.twitter.com/0xONSgCudB

Llega poco y no juega demasiado vistoso Inter Miami, pero se muestra contundente. Tanto que a los 11 minutos de la segunda etapa, Suárez recibió de Messi y convirtió el 2-0 , tras una acción en la que hubo un choque, no se sancionó nada, ninguno sacó la pelota afuera y la jugada, que continuó, terminó en la red. Una avivada rioplatense . El VAR no hizo objeciones, pese a los múltiples reclamos, ya que los dos quedaron habilitados por el futbolista que estaba tirado en el piso.

MESSI FINDS SUAREZ FOR THE GOAL 🚨 Raheem Edwards was down which played the Miami duo onside, and they take a 2-0 lead in Toronto. pic.twitter.com/7fIuu1M0DI

El arquero Luka Gavran impidió un gol de Messi de tiro libre en un remate al primer palo, pero no pudo evitar el 3-0 marcado por el español Sergio Reguilón , que ingresó desde el banco de suplentes a los 23 y anotó a los 28, también asistido por Lionel .

Sergio Reguilon scores his first MLS goal on an assist from Messi. 🤝 @InterMiamiCF leads 3-0 in Toronto. pic.twitter.com/wPQ6qM9lgO

Abatido el local, Inter Miami no tuvo piedad para seguir sumando y llegó el gol de Messi , que inició la jugada y la selló. El rosarino la llevó desde el círculo central y luego apareció por el centro para tomar el pase. El 4-0, a 15 minutos del final, en una semana en la que el conjunto de Florida tendrá otro partido como visitante, el miércoles, ante Cincinnati.

Messi strikes! 💥 Leo becomes the fastest player in MLS history with 100 goal contributions. pic.twitter.com/PYEfsbWaxy

Una falla en la defensa de Inter Miami generó el descuento de Toronto. Para el 4-1, el colombiano Emilio Aristizábal aprovechó el regalo de David Ayala, que había ingresado desde el banco minutos antes luego de más de un mes sin jugar por una lesión. Y se relajó tanto el conjunto de Florida que el colombiano anotó su doblete para el 4-2 en el último minuto, antes de que se juegue el descuento.

Con el recuerdo de haber perdido por 4-3 en la fecha anterior el clásico ante Orlando City, luego de estar 3-0 en ventaja, el final es otro llamado de atención. Incluso, en el descuento, un penal de Facundo Mura no fue advertido por el juez, que igualmente esperó alguna señal desde el VAR que no llegó.

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Fuente: La Nación