Cómo le irá a cada signo en el amor, trabajo y salud en junio de 2026, según la astrología

Junio de 2026 estará marcado por varios movimientos astrológicos importantes . Entre ellos se destacan la Luna Nueva en Géminis del 15 de junio, asociada con nuevos comienzos; el ingreso de Venus en Leo , que potenciará temas vinculados con el amor y la autoestima; y la llegada de Júpiter a Leo hacia el final del mes, un tránsito relacionado con expansión, confianza y oportunidades.

Además, el 29 de junio comenzará Mercurio retrógrado en Cáncer , una etapa que suele estar ligada a revisiones, malentendidos y asuntos pendientes .

A continuación, según la astrología , lo que espera cada signo en el amor, trabajo y salud en junio de 2026:

Junio será un mes intenso en el plano emocional.

La Luna Nueva en Géminis traerá energía de renovación y apertura .

Junio tendrá una energía especialmente positiva para este signo.

La entrada de Venus y luego de Júpiter en Leo marcará uno de los momentos más importantes del año para este signo.

Los virginianos vivirán un mes de reflexión y observación .

Junio favorecerá la vida social y las nuevas conexiones .

Las emociones estarán más intensas de lo habitual.

La necesidad de movimiento y cambio marcará gran parte del mes.

La Luna Llena en Capricornio del 29 de junio traerá cierres , definiciones y momentos de balance.

Junio llegará con movimientos inesperados.

Será un mes favorable para conectar con emociones , proyectos personales y creatividad.

Para los astrólogos, junio será un mes marcado por cambios emocionales, nuevos comienzos y revisiones importantes antes de iniciar una segunda mitad de año con una energía completamente diferente.

Fuente: TN