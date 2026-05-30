Si ves mosquitos todavía en otoño, te contamos qué significa y por qué no desaparecen con el frío

En la mayoría de los casos, los mosquitos suelen asociarse con el verano , la primavera y los períodos de temperaturas más elevadas. Sin embargo, su presencia no desaparece automáticamente con la llegada del otoño. Aunque el clima se vuelva más fresco, estos insectos pueden seguir activos durante varias semanas gracias a su capacidad de adaptación.

Los especialistas explican que la actividad de los mosquitos disminuye a medida que bajan las temperaturas, pero no se detiene de forma inmediata. Mientras no se registren varios días consecutivos de frío intenso , muchas especies pueden continuar alimentándose e incluso reproduciéndose si encuentran condiciones favorables.

Además, las ciudades se convierten en un entorno ideal para su supervivencia. Las viviendas, edificios, garajes y otras construcciones conservan calor y funcionan como refugios naturales , lo que les permite soportar mejor los cambios de temperatura y mantenerse activos durante más tiempo que en zonas rurales o abiertas.

A esto se suma la presencia de agua estancada en macetas, canaletas, baldes, bebederos y recipientes , lugares donde los mosquitos depositan sus huevos y completan gran parte de su ciclo de vida con facilidad.

Como si fuera poco, los otoños cada vez más templados registrados en muchas regiones favorecen que la temporada de mosquitos se extienda más de lo habitual. La combinación de temperaturas moderadas, refugios urbanos y espacios de reproducción explica por qué estos insectos siguen presentes mucho después de que terminan los meses más calurosos del año.

Los principales motivos de la presencia de mosquitos durante esta época del año son:

Al igual que durante los meses más cálidos, es importante tomar ciertos recaudos para reducir su presencia dentro del hogar. De esta manera, se puede generar un entorno menos favorable para estos insectos y disminuir las posibilidades de que encuentren lugares donde refugiarse o reproducirse.

La mayoría de estas medidas son simples, económicas y no requieren productos químicos costosos. En muchos casos, pequeños cambios en el mantenimiento cotidiano de la vivienda pueden marcar una diferencia importante.

Con estas medidas es posible reducir la presencia de uno de los insectos más molestos del hogar. De todas maneras, a medida que se acerca el invierno y las temperaturas descienden de forma sostenida, la actividad de los mosquitos suele disminuir progresivamente.

Aunque muchos adultos no sobreviven al frío intenso, algunas especies logran atravesar la estación fría en forma de huevos resistentes , que volverán a desarrollarse cuando regresen las condiciones más cálidas.

Fuente: TN