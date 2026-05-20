Comienza el juicio por la muerte de Lucía Rubiño, la adolescente que fue atropellada por un menor en San Juan

Este miércoles empezará el juicio por la muerte de Lucía Rubiño , la adolescente de 16 años atropellada en una presunta picada ilegal tipo “gatillo” en San Juan . Sin embargo, el proceso tendrá una particularidad que lo diferencia de otros casos resonantes: será completamente a puertas cerradas.

Ni cámaras. Ni periodistas. Ni público. La decisión responde a las reglas estrictas del Sistema Penal Juvenil , que rige para adolescentes en conflicto con la ley penal.

El joven acusado, identificado como N.M., era menor de edad cuando ocurrió la tragedia el 15 de octubre de 2023 y llega a juicio acusado de homicidio con dolo eventual , una de las más graves previstas en el Código Penal.

Para la fiscal Liliana Marinero , el acusado habría actuado con pleno desprecio por las consecuencias de su conducta al volante.

Por su parte, el abogado defensor Nasser Uzair buscará reducir la calificación legal y sostener una imputación menos severa.

A pesar de la conmoción social y la expectativa que rodea el caso, ni el público ni los medios podrán presenciar el juicio.

Tampoco la familia de Lucía Rubiño participará como querellante, ya que el sistema especial para menores no contempla la intervención de querellas particulares , a diferencia de lo que ocurre en la justicia ordinaria.

El fundamento de esta reserva está respaldado por normas nacionales e internacionales.

La Convención sobre los Derechos del Niño exige proteger la vida privada de los adolescentes durante todas las etapas del proceso judicial.

A eso se suman disposiciones de Naciones Unidas y la Ley 26.061 , que prohíben difundir datos o imágenes que permitan identificar a menores involucrados en causas penales, incluso en delitos tan graves como un homicidio.

La lógica detrás de estas normas apunta a evitar una condena social anticipada y reducir el riesgo de estigmatización.

La Justicia sostiene que la exposición pública de un menor acusado puede afectar su desarrollo y dificultar cualquier posibilidad de reinserción futura.

El juicio contará con más de 20 testigos . Aunque originalmente habían sido propuestas cerca de 70 personas, las partes acordaron reducir el número para agilizar el debate.

Está previsto que el debate se extienda durante unas 10 audiencias, lo que llevaría a que el proceso dure aproximadamente un mes.

Era la víspera del Día de la Madre. Los vecinos del barrio Profesionales ya habían alertado al 911 sobre un grupo de jóvenes que corría picadas , pero eso solo logró poner en pausa la tragedia. Un par de horas después de que la policía se fuera del lugar, volvieron.

Lucía había salido con sus amigas y a esa hora esperaba en la puerta de la casa de una de ellas que su mamá llegara a buscarla. Así la sorprendió una muerte temprana y absurda.

Eran las 3.20 de aquel 15 de octubre de 2023 cuando un auto, conducido por un conocido suyo de la infancia, perdió el control, se subió a la vereda y la atropelló.

Después, las cámaras de seguridad fueron claves para reconstruir la secuencia mortal. “Venían corriendo esas benditas picadas, uno enfrente del otro, a ver cuál era más macho. Así se dieron el gusto de matar a mi hija ”, dijo Jorge Rubiño a TN , en una entrevista tiempo atrás.

“El auto que manejaba el menor iba a toda velocidad y en contramano y Echegaray, cuando va llegando el coche, le tira la camioneta encima” , detalló el hombre, y añadió: “ El otro volanteó y la mató a Lucía , mi hija quedó aplastada contra la pared”.

El otro conductor involucrado, Juan Pablo Echegaray, es hijo del juez federal Hugo Carlos Echegaray y fue sobreseído.

Fuente: TN