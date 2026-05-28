Coghlan: tras un testimonio clave, realizaron una nueva excavación en la casa de Graf que dio negativo

A un año del hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima en una casa de Coghlan , un nuevo testimonio llevó a la Justicia a ordenar una nueva excavación en la casa de Cristian Graf. El operativo terminó en la tarde y, alrededor de las 15, la abogada del principal sospechoso reveló que el resultado fue negativo. “No se encontraron restos óseos”, remarcó Erica Nyczpor.

“En las excavaciones, salieron raíces de un árbol que fue removido . No rescataron ningún resto óseo, ni un material biológico. Fueron encontrados solamente fragmentos de azulejos, restos de un animal, eso fue lo que dijo el Equipo de Antropología Forense”, detalló la letrada.

Además de la abogada, Cristian Graf estuvo presente durante el operativo. Al culminar la tarea, Nyczpor expresó que la pericia “fue excelente” y felicitó a los especialistas “por el trabajo que hicieron, fue increíble”. Asimismo, insistió en que Graf “es inocente” .

En cuando al crimen, la representante de Graf remarcó que la causa “está prescripta” y explicó: “Ya no es perseguible para la Justicia, son 12 años de la prescripción. (...) Lo que hoy se está buscando es saber la verdad, saber cómo aparecieron los restos ahí, tratar de saber cómo pasó y quién es el culpable”.

Sin embargo, la abogada enfatizó la palabra “tratar” porque “hasta ahora, pruebas, no hay nada”, y aclaró que la “única relación” entre Cristian Graf y Diego Fernández Lima es que fueron compañeros de colegio en 1983.

La fiscalía a cargo de Martín López Perrando buscaba investigar si el adolescente, que tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984 , fue víctima de una emboscada y asesinado en la casa de la familia Graf.

El último testimonio fue registrado el 20 de mayo, la fuente, que permanece anónima, relacionó a la víctima con una conversación que escuchó en un asado en 2017 .

Por los datos de la persona asesinada, el lugar y porque fue enterrado en un jardín cerca de un cantero, cree que podría tratarse de Diego Fernández Lima.

“ Primero, por las puñaladas , por el árbol, el jardín, el tema del colegio, la fecha y porque la casa está en una avenida”, declaró el testigo cuando le preguntaron los motivos por los que creyó que la conversación hacía referencia a Lima.

A raíz de los nuevos testimonios incorporados al expediente y tras la detección de una anomalía en el terreno mediante un peritaje con georradar que se hizo semanas atrás, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 ordenó otra excavación en el jardín de la vivienda de la familia Graf.

El trabajo se realizó justamente en la medianera que divide la casa con el terreno de al lado.

El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad , con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

“Lo que están buscando es material genético y biológico. Cuando pasaron los georadares salió una anomalía y eso es lo que estaban mirando ahora”, aseguró la abogada de Graf.

Otro testigo declaró ante la Justicia que un amigo suyo escuchó, durante una cena realizada en 2011, una frase que los investigadores consideran inquietante: “ Se puede matar a alguien y hacerlo desaparecer ”.

Según reconstruyó en su testimonio, uno de los presentes — un hombre de apellido alemán — habló con llamativa naturalidad sobre la posibilidad de ocultar un asesinato y hacer desaparecer un cuerpo.

El testimonio quedó incorporado al expediente reservado y abrió una nueva línea de investigación.

Horas más tarde, otro testigo confirmó la existencia de esa reunión y ubicó el encuentro en tiempo y lugar, aunque aclaró que no escuchó la conversación en primera persona.

Fuente: TN