Cinco menores en bicicleta intentaron robar una vivienda en Vicente López y fueron detenidos

Cinco sospechosos que se movilizaban en bicicleta por las calles de Carapachay fueron detenidos luego de intentar ingresar a robar a una vivienda, en un operativo que se inició a partir del seguimiento en tiempo real realizado por las cámaras de seguridad de Vicente López y que terminó con un despliegue conjunto de Escudo (la central de seguridad, que concentra los sistemas de videovigilancia y patrullaje), la Patrulla Municipal, la Policía Bonaerense, Bomberos y el SAME.

El hecho ocurrió en la zona de Guido Spano y Mendoza, donde operadores del sistema de monitoreo municipal detectaron movimientos sospechosos de un grupo de jóvenes que recorría el barrio observando viviendas y deteniéndose reiteradamente frente a distintos domicilios.

Según informaron fuentes vinculadas al operativo, desde Escudo (Estación de Control Urbano para la Defensa y el Orden) comenzaron a seguir el desplazamiento del grupo a través de las cámaras instaladas en la zona y advirtieron una secuencia compatible con una maniobra delictiva.

Las imágenes registraron cómo dos de los sospechosos se acercaron hasta una vivienda y tocaron timbre aparentemente para comprobar si había personas en el interior. Tras verificar que nadie respondía, ambos treparon con intenciones de ingresar a la propiedad, mientras otros integrantes de la banda permanecían distribuidos en los alrededores realizando tareas de vigilancia, en una modalidad conocida en la jerga policial como “campana” .

A partir de esa situación, los operadores dieron aviso a los móviles de seguridad desplegados en la zona y se activó un operativo cerrojo para evitar la fuga de los sospechosos.

Mientras personal de la Patrulla Municipal y efectivos de la Policía bonaerense llegaban al lugar, parte del grupo intentó escapar al advertir la presencia de los móviles. Algunos huyeron en bicicleta por distintas calles del barrio y otros buscaron esconderse dentro de viviendas linderas y patios internos para evitar ser capturados.

El seguimiento de las cámaras permitió continuar monitoreando los movimientos de los sospechosos incluso durante la fuga. Uno de ellos fue localizado oculto dentro de una propiedad vecina , mientras que otro terminó herido sobre el techo de un quincho luego de sufrir una caída durante el intento de escape.

De acuerdo con las fuentes, el joven habría sufrido la fractura en una de sus piernas , por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos para asistirlo y bajarlo de manera segura desde el techo de la vivienda.

Posteriormente, personal del SAME lo trasladó bajo custodia al Hospital Houssay para recibir atención médica, mientras el resto de los efectivos continuaba inspeccionando las propiedades cercanas en busca de otros integrantes de la banda.

Durante el operativo también se recuperó una mochila con pertenencias sustraídas de la vivienda, que había sido descartada en el fondo de una casa lindera durante la huida. Además, se secuestraron las bicicletas utilizadas por los sospechosos para movilizarse por la zona antes del intento de robo.

Fuentes oficiales señalaron que todos los aprehendidos eran menores de edad y quedaron a disposición de la Justicia de menores. Mientras los investigadores buscan determinar si están vinculados con otros hechos similares ocurridos recientemente en Vicente López.

Fuente: La Nación