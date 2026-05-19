Robó unos auriculares y lo detuvieron porque tenía el rastreador del dispositivo activado

Un hombre de 34 años fue detenido por la Policía de la Ciudad acusado de haber robado pertenencias de dos autos estacionados en el barrio porteño de Villa Crespo . ¿Cómo fue que lo encontraron? Los auriculares que se llevó tenían un dispositivo que lo rastreó . Tras ello, cuando los efectivos controlaron los antecedentes del aprehendido, se percataron de que sobre el sospechoso había un pedido de captura ordenado desde San Juan por incumplir el régimen de salidas transitorias .

Si bien el hecho se conoció en las últimas horas, la detención tuvo lugar el sábado 2 de mayo, 24 horas después de que un hombre denunciara que le habían roto el vidrio de su vehículo estacionado sobre la calle Fitz Roy al 900 y que le habían sustraído distintos elementos, entre ellos unos auriculares AirPods .

Estos dispositivos electrónicos utilizan la red global de Apple que permite localizarlos , lo que generó que la Justicia ordenara un allanamiento en una propiedad de Humboldt al 1100, informaron las fuentes policiales a LA NACION .

Al ingresar a ese inmueble tipo conventillo, y una vez identificada la habitación en la que vivía el sospechoso, los uniformados realizaron una requisa. Secuestraron un auricular blanco marca Apple con su cargador, ocho soportes para bandejas giradiscos y una campera de cuero marrón, todos elementos robados.

Lo que llamó la atención fue que el ladrón tenía un bolso negro y elementos que contenían un sello con el nombre de una odontóloga . Al comunicarse con la mujer, los investigadores descubrieron que ella había sido víctima del robo de las herramientas de trabajo que tenía en su vehículo cuando estaba estacionado en la calle Fitz Roy.

Al verificar los antecedentes del imputado, se constató que el hombre tenía un pedido de captura vigente a solicitud del Juzgado de Ejecución Penal de San Juan, en el marco de un incidente de salidas transitorias, ya que no había regresado a la cárcel donde cumplía una pena y se encontraba prófugo.

En la investigación del hecho ocurrido interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 8, a cargo de Yamile Susana Bernan, con intervención de la Secretaría N.º 125, que dispuso el secuestro de todos los elementos y la detención del hombre.

Fuente: La Nación