Chocó, se negó al control de alcoholemia y se agarró a piñas con la Policía: quedó detenido

Un conductor en presunto estado de ebriedad que había chocado con dos autos quedó detenido este domingo en La Plata luego de negarse al control de alcoholemia , intentar escapar del operativo y agredir a un grupo de policías .

El incidente inició durante la madrugada del domingo, en calle 45 entre 8 y 9, a metros de la Plaza Italia. El hombre, que manejaba un Ford Focus blanco, intentó salir de un estacionamiento y chocó contra un Peugeot 208 que estaba estacionado. Tras esa primera colisión, dio marcha atrás e impactó también contra una camioneta Peugeot Partner. Todo, mientras era observado por los oficiales de una patrulla de la Secretaría de Seguridad que se encontraba en el lugar.

Al notar la conducción errática del automovilista , los oficiales comenzaron a seguirlo y, finalmente, le cerraron el paso a las pocas cuadras . Cuando los agentes se acercaron al Focus para pedir la documentación y hacer el test de alcoholemia , su conductor reaccionó en forma violenta : bajó del auto empezó a insultar a los oficiales e incluso llegó a golpear a al menos dos de ellos.

Según indicó el portal platense 0221 , tras esa agresión, el conductor escapó del lugar a pie. Sin embargo, gracias a tareas coordinadas con el Centro de Monitoreo local, los oficiales lograron ubicarlo a las pocas cuadras, en la zona de 11 y 45. Pero la cuestión no terminó ahí.

En el lugar, el conductor del Focus nuevamente comenzó a increpar e insultar a los oficiales e incluso llegó a atacar a un tercer agente . Finalmente otros policías y los propios amigos del agresor lograron separarlo. La secuencia quedó registrada en el celular de otra oficial que grabó la escena, según se escucha decir, por cuestiones de “prevención”.

Según se supo, uno de los agentes sufrió lesiones en un dedo producto del ataque. Además, un oficial también recibió golpes , aunque no sufrió heridas de gravedad. Por ese motivo, el conductor quedó detenido y fue trasladado a la Comisaría Primera de La Plata.

Además, se le inició una causa por los delitos de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad y fue sancionado por negarse a realizar el test de alcoholemia.

Fuente: Clarín