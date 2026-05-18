La historia de Eze, el crack de Arsenal, que está cerca de romper el hechizo de los 22 años

Un año atrás fue la figura de la imposible vuelta olímpica de Crystal Palace , cuando le arrebató un título doméstico al Manchester City de Pep Guardiola, atiborrado de estrellas. Convirtió el gol que definió el destino. Sin embargo, una semana antes, consiguió un hito personal. Lo que más quería en la vida.

Eberechi Oluchi Eze, el 10 de Arsenal , pura simpatía, que apenas supera el metro setenta y que suele correr y gambetear con su larga melena enrulada al viento, salió campeón de ajedrez . Un torneo de trebejos online para “famosos”.

Nacido en Greenwich (“pero en la Greenwich difícil, la parte no tan bonita ”, advierte), con cinco temporadas de barro y un par de destrezas en Queens Park Rangers y Wycombe Wanderers, se presentó a ver qué pasaba. Y contra todo pronóstico, consiguió la victoria en el torneo amateur PogChamps de chess.com (la página web por excelencia del juego-ciencia), de cuatro días de duración y con 12 participantes , en el que compitieron deportistas y creadores de contenido.

En la definición, Eze se impuso sobre Sapnap , un youtuber estadounidense, por un concluyente 2 a 0, en una velada transmitida en directo por Twitch y que tuvo una recompensa de unos 20.000 dólares. Según el sitio, Eze fue mejor en el tablero que sobre la cancha. “Demostró ser tan bueno defendiendo como atacando”, publicó.

Esta pasión (de la que se enorgullecen otros artistas de la Premier League, como Mo Salah ), se la transmitió hace tres años Michael Olise , su excompañero en Crystal Palace y hoy figura en Bayern Múnich . “Fue entonces cuando empecé a estudiarlo, viendo videos de YouTube de las mejores aperturas de ajedrez, cosas así. Siempre estamos jugando alguna partida en el campo de entrenamiento”, avisa el 10 de las tres letras del apellido , líder de la Premier League y finalista de la Champions. El torneo inglés es una obsesión: puede cortar este martes una sequía de 22 años sin títulos .

Quebrar el hechizo. O como diría Ángel Di María , romper la pared. “Soy un peón convertido en dama. Porque esta pieza puede jugar en cualquier lugar de la cancha” sostiene, con sutileza.

El título de los trebejos le dio un impulso a su versión futbolera, con la que se gana la vida. Con un golazo de contraataque, propia de su marca registrada, Crystal Palace se consagró campeón de la FA Cup por primera vez en sus más de 160 años de historia, al vencer a Manchester City en la final disputada el 17 de mayo de 2025, en el estadio de Wembley.

El 10 de agosto siguiente, le ganó a Liverpool por penales y se consagró campeón de la Community Shield . Eze se reía como un niño, se sacaba selfies y cerraba una historia conmovedora. Es que de niño, literalmente, nadie lo quería. En el fútbol, claro está.

El 23 de agosto (dos semanas después), pasó a Arsenal a cambio de unos 80 millones de euros . Justo los Gunners, el gigante que le cerró las puertas cuando tenía 13 años . De un día para otro. Ni Fulham, en donde estuvo dos años. Ni Millwall, tiempo después. Tantos rechazos le hicieron pensar en largarlo todo. Una idea que suele acompañar a los pichones de cracks cuando parece que no hay un mañana.

“Estuve llorando una semana entera después de que me echaron de Arsenal. Mi madre me decía que todo iba a estar bien, pero yo no era capaz de superarlo”, admitió alguna vez. Cuenta la historia que -al menos por unos meses-, cambió los vestuarios por las góndolas: trabajó en un supermercado para ayudar en una casa huérfana de alimentos y futuro. Hasta que apareció Queens Park Rangers con la varita mágica.

Pasaba las tardes y noches, pelota al pie, en una típica “jaula” , especie de canchas de fútbol pequeña, rodeada por paredes metálicas o rejas. Habituales en la geografía de zonas urbanas densas de Londres. “No era una vida fácil y no tenías tantas cosas como otros niños a tu alrededor. Lo primero que hacíamos después de la escuela era ir a la jaula . Nos quedábamos allí hasta que nuestros padres nos llamaban, sin comer, jugando todo el día y toda la noche. No había mucho más que hacer... Pero de ahí viene la pasión. No te das cuenta de que es así hasta que aprendés mejor que nunca tu oficio”, le contó al sitio oficial de la Premier League.

Resiliencia: esa es la palabra. Estuvo a punto de ir a Tottenham y, a cambio, surgió su pasión. Y con la camiseta de Arsenal, le hizo tres en un clásico, apenas llegado. “Siento que el camino que recorrí me obligó a madurar, progresar y ser mejor. Nadie me regaló nada . El hecho de que esté aquí no es porque alguien me hizo un favor. Es porque trabajé duro para conseguirlo. Esa es la mentalidad”, acepta.

Mediapunta o falso enganche, le agrada el fútbol coral, el que suele intentar (no siempre lo logra), el Arsenal de Mikel Arteta . “Me gusta levantar a la gente de los asientos”, avisa. Suma 16 encuentros y tres partidos en la selección: seguramente va a ser parte de la próxima Copa del Mundo.

Mientras, está subido al alambrado del Emirates Stadium. Situado en Holloway, fue inaugurado en 2006 y tiene una capacidad para unos 60.000 espectadores. Eze es uno de ellos. Suele ser titular en el 4-2-3 (juega en el medio de esa línea)-1 de una formación que puede acabar con el maleficio. Este lunes dio un paso más.

A 22 años de la última corona, bajo el aura de Arsène Wenger. Se impuso por 1 a 0 sobre Burnley , con un cabezazo del alemán Kai Havertz y tiene cinco puntos sobre Manchester City, que juega este martes con Bournemouth. Si no gana el equipo de Pep Guardiola, Arsenal da la vuelta olímpica sin jugar. Si no, hay que esperar hasta el domingo.

Ahora, con Arteta (y el Gringo Heinze de copiloto) y Eze de 10, es el definitivo tiempo de valientes. “No sabía que fuera tan decidido, tan obsesionado y tan dispuesto a exigirse al máximo. Desconocía esa faceta suya y me sorprendió lo mucho que ama este deporte”, contó el DT español.

SALTÓ EL GRINGO HEINZE Y SALTÓ MIKEL ARTETA: ¡ASÍ REACCIONÓ EL CUERPO TÉCNICO DE ARSENAL AL DOBLETE DE EBERECHI EZE! 📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/UYglgaeBaB

“Cuando le quitás a alguien la oportunidad de jugar, realmente ves su reacción. La suya fue... ¡guau! Su implicación con el equipo, la energía que aporta cada día. Y además, aprovechamos ese tiempo para identificar áreas donde puede influir en el juego, para que expresara su opinión abiertamente sobre dónde se ve a sí mismo, dónde se siente más cómodo y qué opina del equipo “, sostiene el entrenador, un líder democrático.

Eze se siente contenido a los 27 años, 14 temporadas después de cuando le cerraron el portón y le pusieron el candado. Ahora, la llave es él, la clave dama del ajedrez. En toda la cancha.

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Fuente: La Nación