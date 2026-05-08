Cayó un hombre en Chaco tras permanecer más de dos meses prófugo por una causa de drogas

En las primeras horas de ayer jueves, efectivos de la División Microtráfico Metropolitana detuvieron en Chaco a un hombre con un pedido de captura activo en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737 .

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de calle Brown y avenida Firpo , en el barrio La Liguria , de Resistencia , durante una de las habituales recorridas preventivas de la fuerza policial.

La detención se dio cuando los agentes identificaron a un individuo cuyas características físicas coincidían con las de un sospechoso investigado desde hacía semanas por comercialización de drogas.

Según informaron fuentes policiales, el hombre intentó escapar al notar la presencia de los uniformados, pero fue rápidamente interceptado y reducido por los efectivos, quienes actuaron en coordinación y siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de operativos.

Al ser demorado, el personal policial procedió a consultar los datos personales del sospechoso en el sistema SiGeBi . El resultado confirmó que el hombre, domiciliado e n Villa Itatí , tenía un pedido de detención vigente desde el pasado 11 de marzo. La orden había sido emitida por disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1 , a cargo de la fiscal Andrea Natalia Lovey Pessano . De acuerdo con la información oficial, la investigación contra el ahora detenido se remonta a fines de febrero, cuando se realizó un procedimiento en una vivienda de la zona.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco , el origen del caso se sitúa el 28 de febrero, cuando personal policial llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en Pasaje Humaitá , domicilio del hombre ahora detenido. Durante ese procedimiento, los agentes secuestraron 65 envoltorios de cocaína con un peso total de 18,2 gramos , además de 65 mil pesos en efectivo y un teléfono celular iPhone . En ese momento, otro ciudadano fue aprehendido en el lugar , pero el principal investigado logró escapar y permaneció prófugo durante más de un mes.

El pedido de captura se formalizó a los pocos días del allanamiento , tras constatar la identidad del sospechoso y reunir pruebas suficientes para solicitar su detención ante la fiscalía competente.

El procedimiento, según fuentes policiales, se desarrolló sin que se registraran incidentes de gravedad . Una vez confirmada la identidad del sospechoso y constatada la vigencia del pedido de captura, los uniformados dieron intervención a la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1 . La fiscal Andrea Natalia Lovey Pessano ratificó la detención y ordenó los pasos procesales subsiguientes: el traslado del detenido a Medicina Legal y, posteriormente, a la División Antecedentes Personales para las diligencias de rigor.

Luego de completar las diligencias administrativas, el hombre quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la fiscalía interviniente. De acuerdo con la información proporcionada por los investigadores, su situación procesal será evaluada en las próximas horas por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1 , mientras continúan las actuaciones judiciales y policiales tendientes a esclarecer posibles vínculos con otras personas o hechos relacionados.

El avance de la investigación dependerá del análisis de los elementos secuestrados en el primer allanamiento y de los resultados de las pericias sobre la droga y el dinero incautados. Las autoridades reiteraron que la lucha contra el microtráfico requiere la cooperación entre distintas áreas policiales y judiciales, así como la continuidad de las tareas de inteligencia y patrullaje preventivo en zonas identificadas como de riesgo.

Por el momento , el hombre permanecerá detenido y a disposición de la justicia , en tanto la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1 define los pasos a seguir en el proceso penal.

Fuente: Infobae