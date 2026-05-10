Cayó la banda de “Los cerrajeros”: robaban casas en la Ciudad y tenían más de 150 llaves duplicadas

Una banda de delincuentes que se dedicaba a robar propiedades en la Ciudad cayó en las últimas horas luego de una serie de allanamientos en los que se detectaron más de 150 llaves duplicadas , además de armas de fuego, municiones, alhajas y dinero de distintos países. Fueron detenidos tres de sus integrantes y se comprobó que dos de ellos, un paraguayo y un argentino, sumaban 19 antecedentes por diversos delitos .

"Los cerrajeros" , denominados así por su trabajo con llaves duplicadas, había comenzado a ser investigada luego de un robo ocurrido en marzo de 2021 en un departamento de la calle Posadas al 1.600, en el barrio de Recoleta. En esa ocasión, los ladrones se llevaron dinero en efectivo, alhajas y otros objetos de valor.

Mientras la investigación avanzaba de parte de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 48, las autoridades determinaron que la banda estaba vinculada a otros robos en inmuebles en la Ciudad ocurridos en 2025 y 2026 .

Esa investigación permitió dar con los domicilios de tres de los integrantes de esta banda. Con la intervención del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo de Mariano Iturralde, Secretaría 111 de María Laura Turconi, y el trabajo de la UFI 6 de Florencio Varela y de la UFI 2 de Ezeiza, se dictaron cuatro órdenes de allanamientos en propiedades ubicadas en el barrio porteño de Monserrat y en las localidades bonaerenses de Ezeiza y Florencio Varela.

Los efectivos de la División Investigaciones Comunales 1 y 2, junto con los grupos especiales DOEM y DOU, hallaron en las propiedades tres armas de fuego, una réplica, cartuchos, proyectiles, un duplicador de llaves, anillos, pulseras, relojes, dinero de nueve países diferentes y elementos específicos para cometer los delitos, como escaleras, sogas, herramientas y precintos.

Tres de los integrantes de la banda fueron detenidos en esos allanamientos. Uno de ellos es un hombre argentino de 48 años , con un fuerte prontuario: tiene 14 antecedentes, la mitad de ellos por delitos contra la propiedad, además de hechos vinculados a la venta de drogas, estafas y delitos contra las personas.

Otro de los delincuentes, paraguayo de 43 años , registra 5 hechos delictivos, en su mayoría por comercialización de drogas. A ellos se le sumó otro cómplice, argentino de 56 años .

Fuente: Clarín