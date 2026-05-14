Cayeron los hermanos narco por la avioneta repleta de cocaína en Santa Fe

Los hermanos Santiago y Juan Cruz Borras , que tenían pedido de captura por los 321 kilos de cocaína que aterrizaron en un avión el pasado martes en un campo de Villa Eloísa , en el sur de Santa Fe, fueron detenidos este miércoles por la noche en un procedimiento que realizó Gendarmería en Funes . Previamente, habían sido buscados en domicilios de Roldán y Melincué , pero no habían sido localizados.

Santiago y Juan Cruz fueron detenidos en una propiedad en la que también cayó una mujer , que sería pareja de uno de ellos, por presunto encubrimiento. El operativo se dio a partir de un dato trabajado por el fiscal de la Procunar Matías Scilabra con el Ministerio de Seguridad de la provincia.

Otro de los involucrados en la operatoria de la presunta banda que trajo los 321 kilos cocaína fue arrestado este miércoles en un allanamiento realizado por la fuerza federal en una casa de La Pampa y San Juan, en Roldán, en el que intervinieron los fiscales federales Franco Benetti y Santiago Alberdi. Allí fue aprehendido Héctor Agustín S. (34) con 800 gramos de marihuana, un chaleco balístico de Fabricaciones Militares y un celular que será enviado a peritar.

Es la segunda causa federal por droga que afronta Santiago Borras, ya que fue condenado a 4 años de prisión por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario por un legajo de marzo de 2014, cuando a sus 23 años cayó en un control de Gendarmería en la ruta 33, a la altura de Venado Tuerto , en la que se incautó en el baúl de su auto una caja de zapatos que contenían cuatro paquetes de marihuana, que pesaron más de dos kilos.

De este modo, Santiago, Juan Cruz, J. R., el piloto del Cessna 210 Yamile Z. N. y el copiloto -cuya identidad aún no trascendió porque estaba sin documentación- serán acusados por la Procunar y el Ministerio Público Fiscal por el contrabando de cocaína. La mujer que fue aprehendida este miércoles se sumaría, pero por haberlos escondido durante su corto período de tiempo que los Borras estuvieron prófugos.

La investigación sobre la presunta estructura encabezada por los hermanos Borras lleva meses y se conecta con el hallazgo de un Cessna 210 que fue hallado accidentado el 11 de noviembre de 2025 en un camino rural en jurisdicción de Arequito, a unos 40 kilómetros de Villa Eloísa. En el avión fue incautado un bulto envuelto de lona verde en el que había unos 60 kilos de cocaína . Se infiere que el grueso de la carga había sido sacado.

En un primer momento, los investigadores creyeron que los 60 kilos de cocaína eran por una operación hecha por el jefe narco Brian Bilbao, quien fue detenido casualmente en noviembre del año pasado en Exaltación de la Cruz con una gran cantidad de droga. Sin embargo, con el avance de las distintas medidas, lograron establecer que el cargamento era de los hermanos Borras, que tienen conexiones con la barra brava de Rosario Central y la conocida presunta banda Los Menores.

Otro Cessna 210 aterrizó en el sur provincial esta semana con droga, cuando una aeronave con matrícula falsa bajó en una pista clandestina de Villa Eloísa con 321 kilos de cocaína, cuyos ladrillos tenían el logo de los New York Yankees. Como Gendarmería hizo un cerrojo ni bien el avión tocó piso no dio margen para que las otras personas que estaban allí con dos Fiat Strada y un Gol Trend pudieran descargar la sustancia .

Un cabo de Gendarmería fue atropellado por uno de los vehículos de los narcos y terminó internado en un sanatorio con una fractura de cráneo. En la persecución, los agentes federales hallaron las dos camionetas prendidas fuego entre la ruta 15 y la ruta 178, por lo que se presume que todos continuaron la fuga en el Gol Trend.

El piloto y copiloto cayeron por un detalle fisiológico: fueron a pedir agua a un establecimiento rural vecino . En medio del amplio operativo fueron identificados: Yamile Z. N. (50) dio su DNI, mientras que el otro no tenía documentación. Como no tenían ingreso legal al país se supuso que eran los que comandaban la aeronave.

Un dato llamó la atención del operativo de este martes. Gendarmería no usó helicópteros para la persecución de los narcos porqu e, según indicaron a Infobae, no cuentan con presupuesto para combustible y mantenimiento . A eso se agrega que uno de los móviles federales que participó en el seguimiento a los prófugos tenía dañado un neumático y la rueda auxiliar estaba pinchada.

Fuente: Infobae