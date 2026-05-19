Caso Loan: antes del juicio oral, realizarán una inspección ocular clave en el lugar de la desaparición

Un mes antes del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña , jueces, fiscales, abogados y 13 testigos participarán de una inspección ocular clave en el lugar donde fue visto por última vez. El recorrido comenzará a las 10 en la casa de su abuela Catalina y tendrá su punto central en el naranjal de El Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

El operativo, que también incluirá el hotel donde se alojaron los primos de Loan y la zona donde apareció el botín, apunta a que el Tribunal Federal de Corrientes adquiera un conocimiento directo y concreto del terreno.

“Queremos conocer estos lugares, observar, percibir qué fue lo que pasó. Medir tiempos y todas las dimensiones geográficas, eso se pretende con la inspección” , explicaron fuentes judiciales a TN .

El objetivo del Ministerio Público Fiscal (MPF) es sumar una dimensión territorial y real a las futuras declaraciones de imputados y testigos, y poder valorar con precisión los tiempos, distancias y circunstancias que rodearon la desaparición de Loan.

Por el MPF participarán la fiscal general subrogante Tamara Pourcel y el fiscal Juan Martín Mariño Fages, junto a los fiscales auxiliares Gabriel Romero Olivello, Nancy Vargas García y María Soledad Branchi, quienes intervendrán en el debate oral, en el que el equipo fiscal estará encabezado por el fiscal general con funciones de coordinación del Distrito Corrientes, Carlos Schaefer. De la medida también participarán las demás partes y organismos intervinientes.

“Los testigos también van para dar un panorama al tribunal de lo que es identificar estos espacios y cómo fueron las circunstancias del caso. No van a brindar declaraciones testimoniales, pero vamos a pedir que les tomen juramento de decir la verdad por las manifestaciones que van a hacer”, detallaron desde la fiscalía.

Entre los puntos que se analizarán figura la casa de la abuela Catalina , el naranjal donde se perdió el rastro de Loan, el Hotel Despertar del Iberá y la zona donde se halló el botín, presuntamente “plantado” por el excomisario Walter Maciel , quien encabezó la búsqueda inicial.

El juicio, que comenzará el próximo 16 de junio, tendrá en el banquillo a la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava , el excapitán de la Armada Carlos Pérez , la tía de la víctima Laudelina Peña , su esposo Antonio Bernardino Benítez , Mónica del Carmen Millapi , su marido Daniel “Fierrito” Ramírez y Walter Maciel , todos acusados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan .

En un segundo grupo están imputados por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio, usurpación de títulos y otros delitos: Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio . Según la acusación, estas diez personas se habrían hecho pasar por miembros de la Fundación Dupuy para entorpecer la investigación.

Fuente: TN