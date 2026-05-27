Caso Cuadernos: el extraño vínculo de la mujer del chofer Centeno con la secretaria privada de Néstor Kirchner

Mensajes escritos por whatsapp, otros de voz. Todos ellos dan cuenta del pleno conocimiento que Miriam Quiroga -ex secretaria privada de Néstor Kirchner- tenía respecto a Hilda Horowitz, la ex pareja del chofer y autor de los cuadernos de las coimas, Oscar Centeno. Sentada en el estrado y ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), la mujer contó este martes que le entregó una importante cantidad de documentación a Quiroga que, por orden de Roberto Baratta, habría hecho desaparecer. Durante el juicio se dio cuenta de los encuentros entre ambas.

“¿Vio los cuadernos?” , fue una de las preguntas formuladas por la fiscal general Fabiana León. Hilda Horovitz explicó: “Sí, cuando junté los papeles que le di a Miriam Quiroga”. Fue la primera vez que la mencionó durante la declaración testimonial que se vio interrumpida en horas de la tarde, cuando se descompensó tras varias horas en los tribunales de Comodoro Py.

La ex pareja de Centeno, con quien convivió nueve años, dio más detalles respecto a su vínculo con Quiroga, quien hasta 2010 fue secretaria de Néstor Kirchner, papel que desempeñaba también en Santa Cruz.

Durante la audiencia de este martes, la fiscalía expuso una serie de mensajes que Horowitz le envió antes de 2017 a Roberto Baratta, con el único fin de conseguir dinero y exponiendo que ella estaba al tanto “de lo que hacían”, en relación al circuito de recaudación de sobornos registrado en los cuadernos.

Horovitz le escribió muchos mensajes a Baratta. En algunos de ellos le indica que el ex funcionario "lo llevaba a robar" a Centeno cuando iban a retirar los bolsos con dinero que consta en el expediente.

En otro whatsapp también le indica: "Usted sabe que un chofer jamás podría haber hecho todo lo que hizo, no es cierto? Usted lo sabe bien".

Entre los mensajes que la testigo le remitió al ex integrante de Planificación Federal, había uno en el que escribió: "Usted que le tenía confianza iban a cenar juntos contarse sus cosas. Sabe lo que hacía Oscar. Grababa el auto donde iban un portafolio marrón, la patente de un auto y cómo le dije tiene o tenía muchísimos cuadernos con fechas y hora de donde iban. Por eso si yo llegara a hablar ".

Pero no fue lo único. Al celular de Baratta llegó el siguiente mensaje por parte de la ex de Centeno: “Disculpe que lo moleste otra vez, tengo entendido que usted habla con Miriam Quiroga. El tema es que yo tengo una duda, yo le estoy pidiendo unas cosas que le entregué a ella y resulta que no me las entrega . La duda es si los tiene usted o los tiene ella. Yo la conocía a ella porque me la presentó su hijo Emiliano Pinto trabajando en Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Ahora ellos nunca me sacaron del whatsapp igual nunca me contesta y no lo sabré nunca, pero ya voy a averiguarlo”.

¿A qué cosas se refería? Posiblemente, a un conjunto de documentos que le habría entregado Horovitz a Miriam Quiroga.

Después de admitir haber visto los cuadernos que se incorporaron al debate oral y público en 2019 en su versión original, y cuya autoría fue atribuida a Oscar Centeno tras un peritaje oficial, Hilda Horowitz habló sobre unos documentos. "Hice las copias en una fotocopiadora de Avenida Cabildo, frente a Yacimientos Carboníferos y después devolví los originales", precisó.

No dio precisiones respecto a los papeles que fotocopió y que custodió con absoluto celo hasta que, al ver el perfil mediático de Miriam Quiroga, resolvió que era la persona indicada para que tenga a resguardo los documentos.

Fue Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Roberto Baratta , quien le preguntó por qué tomó la decisión de entregar los papeles a Quiroga: "Porque ella hablaba con todos, con Jorge Lanata, con muchos periodistas, iba a todos los canales. Quería ver cómo podía hacer yo para ir y mostrar esos papeles", respondió la testigo, y contó que le pidió a la ex secretaria que la contactara con periodistas.

Cuando se le consultó en qué año hizo entrega de esa documentación, la testigo no pudo consignar la fecha. Fue allí que contó que durante un viaje de Oscar Centeno a Salta ella aprovechó para revisar un armario de dos puertas ubicado en el dormitorio principal.

Sin embargo, indicó que primero esos papeles estuvieron en manos de Emiliano Pinto, hijo de la ex secretaria de Néstor Kirchner. “Hasta que yo consiguiera hacer la denuncia, se los di a él”, relató, y dio algunas explicaciones: “Esos papeles me los quitó Miriam porque creyó que eran de Baratta pero no tenían nada que ver con él. Eran de Centeno”.

Esos documentos, finalmente, quedaron bajo la custodia de la ex secretaria de Néstor Kirchner y así lo contó la testigo. “(Miriam) Quiroga se los dio a Baratta y los hizo desaparecer, los quemó, los tiró, no sé qué hizo con esos papeles”, sostuvo durante su declaración testimonial Horovitz. Cuando la abogada Gómez Alcorta le preguntó en base a qué elementos podía sostener tal aseveración, la testigo dijo que vio los chats de Baratta con esas indicaciones publicados en la televisión.

Cuando Miriam Quiroga declaró como testigo durante la instrucción del caso Cuadernos, en 2018, contó ante el juez Claudio Bonadio que conocía a Hilda Horovitz de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, y que ella l a contactó para darle "documentación comprometedora de De Vido, Baratta y Centeno relacionada con la compra de autos ". Pero Horovitz -según aquella testimonial-, “no quiso tomar contacto con periodistas y luego ella tiró las fotocopias”.

Con el devenir de la audiencia, la fiscal León expuso una serie de mensajes de voz que Hilda Horowitz envió a Roberto Baratta pero también a Miriam Quiroga. Esas comunicaciones tenían como finalidad lograr un encuentro.

En aquellos mensajes, insistentemente Horowitz le pedía a la ex secretaria de Néstor Kirchner poder reunirse. Días después, obtuvo una respuesta: “Hilda no lo tomes a mal, hoy amanecí con mucho dolor de cabeza y se ve que me bajó la presión, igual ya estoy medicada. Te propongo que mañana salgamos sí o sí, salgamos a tomar un café o un té, las dos, después del mediodía y busquemos un lugarcito donde nos quede bien a las dos. Te mando un beso”.

“¿Reconoce la voz de ese mensaje?”, le preguntó el secretario de la fiscalía a Horowitz, quien inmediatamente expresó que se trataba de Miriam Quiroga. “Nos encontramos en avenida Libertador, en un café”. No dio detalles sobre el nombre del lugar que se convirtió en el punto de encuentro.

“Me imaginé que ibas a estar mal, no te preocupes, pero mañana me voy a Ramos Mejías con mi viejito, el que me crió. No sé si mañana podremos, sino en la semana, como hicimos la otra vez cuando salí del trabajo. Fijate como vos quieras, negrita. Vos avisame. Recuperate. Pasala lindo mañana y buen fin de semana”, esa fue la respuesta de Horowitz al mensaje que recibió de Quiroga.

Al escuchar ese mensaje, la ex esposa de Oscar Centeno se descompensó y se retiró de los Tribunales de Retiro en una ambulancia del SAME. Este jueves continuará su declaración.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín