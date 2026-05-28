Caso Agostina Vega: el video del momento en que la adolescente entra a la casa del detenido por su desaparición

Luego de que este miércoles se allanara el domicilio de Claudio Gabriel Barrelier , el único detenido por la desaparición de Agostina Vera en Córdoba , se conocieron las últimas imágenes de la adolescente de 14 años cuando ingresaba a la vivienda del sospechoso .

En un video que comenzó a circular en redes sociales, grabado por una cámara de seguridad, se ve a dos personas ingresar por la noche al domicilio en que vive el hombre arrestado.

“Quedó al descubierto que el hombre mintió en su declaración, porque dijo que vio a Agostina, pero que no llegó a su casa ; sin embargo, una cámara de seguridad de una inmobiliaria que está enfrente de su domicilio registró que, a las 22.50 de este sábado, la adolescente ingresó a su vivienda”, contó a LA NACION quien fue el abogado de la madre de la joven, Gustavo Vaca, durante las primeras jornadas de la investigación. Por decisión propia, los familiares decidieron cambiar de letrado en el transcurso de estas últimas horas.

La pesquisa continuaba por estas horas con el análisis de más imágenes para saber si la menor salió de ese inmueble , ubicado en el barrio Cofico, en algún momento.

Según Vaca, a la adolescente se la vio entrar a la casa del único detenido “con normalidad porque lo conocía” . Sin embargo, el abogado aclaró que la relación entre ambos —la joven sabía de la existencia del hombre porque tenía una relación con su madre— no era lo suficientemente íntima como para que Agostina se quedara sola con él . Para el abogado, “Barrelier no actuó solo” .

“El hombre se contradijo porque indicó que ella se había ido en un Gol rojo que, hasta ahora, no existió”, agregó el letrado.

El fiscal Raúl Garzón ordenó este miércoles un allanamiento en el domicilio de Barrelier , el único detenido por la desaparición de la adolescente Vega, de 14 años, quien es buscada intensamente desde hace cuatro días en la ciudad capital de Córdoba.

Agentes de la Policía local, junto a personal del Ministerio Público Fiscal (MPF), llevaron adelante el procedimiento en la casa del sospechoso por privación ilegítima de la libertad. Asimismo, hubo otros allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. Barrelier, de 33 años, estuvo con la menor poco antes de su desaparición, según confirmaron fuentes judiciales, mientras que se activó la Alerta Sofía con el objetivo de expandir la información de la causa a nivel nacional.

Familiares, allegados y vecinos de la joven desaparecida realizaron este miércoles, en el barrio Mosconi, una concentración en reclamo por la aparición de Agostina. Melisa Heredia, la madre de la adolescente, le pidió a Barrelier que le devuelva a su hija. “Claudio, por favor, no te hicimos nada. ¿Quién la tiene? ¿A quién se la diste? Deciles que me la devuelvan, que no le hagan daño. Cuidámela“, rogó la madre en una entrevista con Cadena 3 .

Acerca del celular de la joven, Heredia comentó que este sábado por la noche, sin rastros de su hija, la llamó dos veces y que en una de las ocasiones cortaron la comunicación. Desde ese momento el teléfono está apagado.

Fuente: La Nación