Casino en Las Vegas, deudas y lavado de dinero: cómo operaba la red que reclutó a Quique Felman y a exfutbolistas

Más de 30 allanamientos fueron ejecutados este martes por la PFA , tras una orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo de Pablo Yadarola , Secretaría N°3 de Lucia Kenny , que investiga una red transnacional criminal que captaba periodistas y ex futbolistas para apostar en casinos de Las Vegas .

De acuerdo a la investigación, las divisas obtenidas tuvieron como destino operaciones en cuevas financieras de Juan Carlos Palermo , un hombre que ya había desplegado una maniobra similar en 2023 en otro resort de la ciudad de Nevada .

Según las fuentes, Maximiliano Palermo , representante de apostadores e hijo de Juan Carlos , es el líder de la organización que habría utilizado el turismo de juego, entre 2024 y 2025, como cobertura para desarrollar maniobras vinculadas al contrabando de divisas, la fuga de capitales y el lavado de activos.

Para evitar ser detectados, según indicaron a Infobae , los Palermo usaban como fachada una clínica con sede en Villa Crespo y Vicente López . En una de sus ambulancias trasladaban grandes sumas de dinero, detallaron. El vehículo fue uno de los 11 secuestrados.

En el operativo, desplegado por el Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Departamento de Investigaciones Especiales , se requisó, además, domicilios particulares de los 23 investigados. En total, se identificó a 48 personas.

Los agentes secuestraron $47.425.590, U$S 518.735, €7.975 y algunos billetes de libras esterlinas, reales, pesos uruguayos, pesos chilenos e intis peruanos.

A la vez, incautaron documentación de casinos , una caja fuerte, 17 relojes y joyas, 113 tarjetas bancarias, un token y dispositivos electrónicos: 53 celulares, 18 notebooks, 8 computadoras y 3 smartwatches , entre otros. Por último, un arma de fuego y 65 municiones.

En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°3 , interinamente a cargo de Emilio Guerberoff .

La maniobra se destapó en febrero pasado cuando el periodista Quique Felman fue detenido en Estados Unidos por una deuda de 300 mil dólares en el casino del Resorts World Las Vegas. Lo acusaban de lavado de dinero y uso de cheques sin fondos.

Felman fue liberado y dio algunos detalles a la prensa de la operatoria en la que también habrían sido involucrados Norberto Ortega Sánchez , Sergio “Bruja” Berti , Sergio “Ratón” Zárate y José “Turu” Flores . De esta manera, la investigación en el país del norte abrió otra en la Justicia argentina .

Los detectives lograron establecer la existencia de una organización que reclutaba jugadores de azar, con visa vigente, a quienes llevaban a casinos de Las Vegas . Les ofrecían todos los gastos pagos ( traslados, alojamiento y viáticos ) y un pago fijo. Se estima que son más de 200 los jugadores que fueron captados con esta modalidad.

Sin embargo, una vez en el resort, eran obligados a abrir cuentas bancarias y contraer deudas para obtener créditos, apostarlos y entregar las ganancias a los líderes de la organización.

Luego, los jefes de la banda realizaban diferentes maniobras para ingresar esas sumas de dinero en efectivo, mediante el contrabando de divisas. Los billetes eran inyectados en el mercado en operaciones financieras, inmobiliarias y del rubro gastronómico.

Al mismo tiempo, las cuentas bancarias abiertas por los jugadores reclutados eran utilizadas por la organización para fugar activos de Estados Unidos a paraísos fiscales.

Contaban con reclutadores que obtenían una recompensa por cada persona que lograban captar. La organización tenía un espacio con mesas de Baccarat y Blackjack para que los jugadores pudieran practicar antes de viajar. Además, les entregaban un manual de juego o instructivo.

Una vez en el resort, que cuenta con tres hoteles ( Hilton , Conrad y Crockfords ), abrían una cuenta, a la que tenía acceso la organización, y les entregaban una tarjeta de débito. En el casino, eran obligados a contraer una deuda para obtener créditos y jugar. Eran monitoreados constantemente.

Si un apostador ganaba, debía entregar sus ganancias, pero si perdía, la deuda continuaba vigente a su nombre.

En tanto, el dinero tenía dos caminos. Una parte ingresaba en efectivo a Argentina sin declarar. Por otro lado, se utilizaban las cuentas bancarias creadas a nombre de los jugadores para ingresar el dinero evitando controles y financiar las apuestas. Esas mismas cuentas serían el canal para fugar capitales de Estados Unidos .. De esta manera, la investigación en el país del norte abrió otra en la Justicia argentina .

Los detectives lograron establecer la existencia de una organización que reclutaba jugadores de azar, con visa vigente, a quienes llevaban a casinos de Las Vegas . Les ofrecían todos los gastos pagos (traslados, alojamiento y viáticos) y un pago fijo. Se estima que son más de 200.

Sin embargo, una vez en el resort, eran obligados a abrir cuentas bancarias y contraer deudas para obtener créditos, apostarlos y entregar las ganancias a los líderes de la organización.

Luego, los jefes de la banda realizaban diferentes maniobras para ingresar esas sumas de dinero en efectivo, mediante el contrabando de divisas. Los billetes eran inyectados en el mercado en operaciones financieras, inmobiliarias y del rubro gastronómico.

Al mismo tiempo, las cuentas bancarias abiertas por los jugadores reclutados eran utilizadas por la organización para fugar activos de Estados Unidos a paraísos fiscales.

Contaban con reclutadores que obtenían una recompensa por cada persona que lograban captar. La organización tenía un espacio con mesas de Baccarat y Blackjack para que los jugadores pudieran practicar antes de viajar. Además, les entregaban un manual de juego o instructivo.

Una vez en el resort, que cuenta con tres hoteles ( Hilton , Conrad y Crockfords ), abrían una cuenta, a la que tenía acceso la organización, y les entregaban una tarjeta de débito. En el casino, eran obligados a contraer una deuda para obtener créditos y jugar. Eran monitoreados constantemente.

Si un apostador ganaba, debía entregar sus ganancias, pero si perdía, la deuda continuaba vigente a su nombre.

En tanto, el dinero tenía dos caminos. Una parte ingresaba en efectivo a Argentina sin declarar. Por otro lado, se utilizaban las cuentas bancarias creadas a nombre de los jugadores para ingresar el dinero evitando controles y financiar las apuestas. Esas mismas cuentas serían el canal para fugar capitales de Estados Unidos .

Fuente: Infobae